Bà Trương Thị Mai: "Tạo nguồn, bồi dưỡng để có nhiều phụ nữ trong bộ máy chính trị"

Bà Ksor H'Bơ Khắp trở thành nữ Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đầu tiên

VOV.VN - Chiều 30/8, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Công an về việc bổ nhiệm Trung tá Ksor H'Bơ Khắp giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.