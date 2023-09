Bắc Kạn kỷ niệm 80 năm thành lập chi bộ đảng đầu tiên.

Đêm 22/9/1943, dưới chân thác nước Coỏng Tát, thuộc Bản Duồm, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã thay mặt BCH Trung ương Đảng, Ban xung phong Nam Tiến tuyên bố thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn. Chi bộ mang tên Chí Kiên (theo tên người Cộng sản kiên trung Phùng Chí Kiên đã hy sinh năm 8/1941 tại đồn Khau Pàn, cũng trên mảnh đất Ngân Sơn, Bắc Kạn), gồm 3 đảng viên do đồng chí Dương Mạc Hiếu làm Bí thư.

Đại biểu dâng hoa tại di ti tích thành lập Chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn tại Bản Duồm, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn.

Chi bộ Chí Kiên ra đời khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tỉnh Bắc Kạn. Từ đây, phong trào cách mạng ở Bắc Kạn đã có sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, góp phần cùng cả nước làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cũng như thắng lợi trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước.

Sau 80 năm thành lập, từ một Chi bộ với vẻn vẹn 3 đảng viên, đến nay, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã qua 12 lần đại hội, toàn đảng bộ hiện có 36 ngàn đảng viên ở 100% thôn, bản. Bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn cho biết: “Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập chi bộ đảng đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặc biệt là dịp để tỉnh đánh giá lại quá trình xây dựng, phát triển của đảng bộ trong 80 năm qua qua. Nay Bắc Kạn có 36 ngàn đảng viên, chiếm 11% dân số, đây là lực lượng tiên phong trong chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội quốc phòng an ninh xây dựng đảng, chính trị trên địa bàn tỉnh”.

Đại biểu dâng hương liệt sỹ Phùng Chí Kiên tại di tích Khau Pàn, xã Đức Vân, Ngân Sơn, Bắc Kạn.

Kể từ thời điểm tái lập tỉnh (1997), quy mô nền kinh tế của Bắc Kạn tăng trưởng gần 40 lần; thu nhập bình quân đầu người tăng 37 lần, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng thiết yếu được đầu tư đến tận các bản làng, an ninh trật tự, chính trị xã hội được giữ vững.

Ông Đồng Văn Chè, năm nay hơn 80 tuổi, một người sinh ra trên quê hương Thượng Ân, huyện Ngân Sơn tự hào, nói: “Người dân rất phấn khởi, tự hào, xây dựng phong trào tương đối tốt, nông thôn mới tương đối mạnh. Hiện nhất là xây dựng giao thông trong làng đã bê tông hết, nhà đã đều xây bằng gạch, nhiều nhà 2-3 tầng rồi, điện đóm đầy đủ, không còn ai nhà gỗ nữa, nói chung đời sống phát triển mạnh”.

Bắc Kạn kỷ niệm 80 năm thành lập chi bộ đảng đầu tiên.

Chị Đồng Khánh Hòa, Bí thư Huyện đoàn Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn cho biết thêm: “Phát huy vai trò của tuổi trẻ, cũng như nhận thức được vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ, với quê hương, chúng tôi quyết tâm, nỗ lực sẽ cố gắng tham gia vào các hoạt động, thực hiện chương trình mục tiêu xây trên địa bàn huyện. Đặc biệt Ngân Sơn vẫn còn là huyện nghèo, chúng tôi sẽ cố gắng đưa huyện thoát nghèo và với thanh niên, sẽ quyết tâm mỗi năm giảm ít nhất 2% số hộ nghèo trong thanh niên.

Phát huy truyền thống, Bắc Kạn phấn đấu mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, bền vững của vùng với hệ thống không gian phát triển hài hòa, hợp lý giữa đô thị và nông thôn, giữa khu vực phát triển kinh tế với các khu vực bảo tồn sinh thái, văn hóa.

Diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn khẳng định: Chi bộ Chí Kiên ra đời khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc cách mạng tiền bối; là sự kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tỉnh Bắc Kạn.

Kinh tế phát triển theo hướng xanh và năng động với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng số đồng bộ, hiện đại; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư theo hướng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định, bền vững; hợp tác, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đến năm 2050, Bắc Kạn có nền kinh tế năng động, kinh tế phát triển khá so với các địa phương trong cả nước, có môi trường đáng sống…