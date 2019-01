Bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội được đánh giá cao tại APPF-27

Tối 16/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài, kết thúc chuyến tham dự Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 27 (APPF-27) tại Siem Reap, Vương quốc Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ khai mạc APPF-27

Với tư cách là nước Chủ nhà APPF-26, bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại lễ khai mạc được nghị sỹ các nước đánh giá cao. Tại diễn đàn đa phương này, các nhà lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, Thượng viện của Vương quốc Campuchia cảm ơn Đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, hàn gắn vết thương chiến tranh; giúp đất nước, nhân dân Campuchia phát triển.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia: Bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam vô cùng sâu sắc và có ý nghĩa



Những ngày qua, mảnh đất Siem Reap, Vương quốc Capuchia nổi tiếng với những đền thờ, dấu tích linh thiêng, tượng trưng cho các trung tâm chính trị, tôn giáo và xã hội rộng lớn của đế quốc cổ đại một thời đã chào đón các nghị sỹ đến từ nghị viện, Quốc hội các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương tham dự APPF-27.

Diễn đàn đã thu hút sự tham dự của 20 Đoàn, trong đó có 3 Đoàn Chủ tịch, 6 Đoàn Phó Chủ tịch. Với tư cách là nước chủ nhà APPF-26 và mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, thành phần đoàn Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu còn có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và các Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Điều này đã thể hiện Việt Nam ủng hộ Campuchia trên cương vị Chủ tịch APPF-27 và mong muốn tiếp tục đóng góp thực chất cho APPF. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội nước ta trong năm 2019.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia

Chủ đề của Diễn đàn là “Tăng cường quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững” được lãnh đạo nghị viện, Quốc hội nhiều nước đánh giá cao. Nội dung này phù hợp định hướng quan hệ đối tác nghị viện, yêu cầu và xu thế phát triển của toàn cầu nói chung và khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng trong giai đoạn mới.

Điểm chung đang được nghị sĩ, cử tri và người dân các nước trong khu vực rất quan tâm hiện nay là những vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống chưa được giải quyết rốt ráo. Chủ nghĩa khủng bố, an ninh mạng, xung đột tôn giáo, sắc tộc, lãnh thổ, tội phạm xuyên quốc gia, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… đang đặt ra các thách thức nghiêm trọng đối với sự ổn định, hòa bình, an ninh toàn khu vực. Điều này tác động sâu sắc và tạo nên sự quan ngại lớn đối với sự phát triển bền vững của các quốc gia, cũng như chất lượng cuộc sống của mỗi người dân. Tham dự hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo lập pháp các nước có cơ hội kết nối các ý tưởng, cũng như hiện thực hóa các tầm nhìn để củng cố hợp tác trong môi trường quốc tế hiện nay.

Trong bài phát biểu ngắn gọn với tư cách là Chủ tịch APPF tiền nhiệm tại Lễ khai mạc, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, để APPF tiếp tục là Diễn đàn hoạt động hiệu quả, các nghị viện thành viên cần tiếp tục quan tâm một số vấn đề.

Cụ thể, chúng ta cần tiếp tục hợp tác toàn diện, chặt chẽ trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội và phát triển bền vững. Trong tiến trình này, cần có một lộ trình phù hợp, dựa trên tinh thần đồng thuận, đoàn kết, với phương châm “không bỏ ai lại phía sau” và “biến lời nói thành hành động”. Cam kết hợp tác bình đẳng, tin tưởng lẫn nhau, đối thoại và cùng có lợi, giải quyết các vấn đề dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Các nước cần mở rộng trao đổi hợp tác giữa các nghị viện trong khu vực, phát huy tối đa vai trò trong việc giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại mỗi quốc gia; APPF tiếp tục đổi mới tổ chức, quy trình và nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường sự phối hợp và quan hệ giữa kênh lập pháp và hành pháp của các nước trong khu vực.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Campuchia

Bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã được Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum đánh giá cao với nội dung hết sức sâu sắc và có ý nghĩa. Cùng quan điểm đó, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Lào Pany Yathotou cũng cho rằng, bài phát biểu này rất ý nghĩa tại Phiên khai mạc Hội nghị APPF -27 về những thành công của Việt Nam kể từ Hội nghị APPF - 26 do Quốc hội Việt Nam chủ trì tổ chức.

Ngoài ra, theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, góp vào thành công chung của Diễn đàn, các thành viên của Đoàn Việt Nam đã tham dự nhiệt tình, đầy đủ và trách nhiệm trong tất cả các phiên làm việc của APPF-27.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại cuộc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia

ừ phiên chính trị, an ninh đến phiên về kinh tế, văn hóa… và các phiên họp toàn thể chúng ta đều tham gia. Thực sự phía bạn cũng rất cảm động khi Việt Nam lúc nào cũng là những người cuối cùng ra về tại mỗi phiên họp, cho thấy sự ủng hộ rất chân thành của Việt Nam, mong muốn sự thành công của Campuchia trong việc tổ chức APPF - 27 cũng chính là thành công của tình hữu nghị giữa hai nước", Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cho biết.

"Các phiên họp t

Hội nghị đã thông qua 14 Nghị quyết trên cơ sở 43 dự thảo Nghị quyết do các nước thành viên đề xuất và Thông cáo chung Siem Reap 2019. Thông cáo chung có đề cập đến việc tiếp tục thực hiện Tuyên bố Hà Nội tại APPF-26 do Việt Nam chủ trì về các nội dung: chống khủng bố bệnh dịch, tội phạm xuyên quốc gia…; tiếp tục tăng cường giám sát các điều ước đã được xây dựng; xây dựng pháp luật để thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Đoàn Việt Nam đã đồng bảo trợ 2 Nghị quyết về hợp tác phát triển đa dạng văn hoá và du lịch và xây dựng thể chế vững chắc để thúc đẩy thương mại và phát triển bao trùm; tham gia đầy đủ các nội dung của Diễn đàn.

Thủ tướng Hun Sen: Việt Nam đã cứu dân tộc, giúp đất nước Campuchia phát triển đất nước



Cùng với hoạt động của diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian gặp gỡ song phương với lãnh đạo nước chủ nhà và Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, qua gặp gỡ với các nhà lãnh đạo cấp cao Campuchia, thấy các bạn rất xúc động khi được đón đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam đến dự góp phần vào thành công của hội nghị. Phía Campuchia rất chân thành, Việt Nam đến với bạn cũng nhằm hỗ trợ về tinh thần để bạn tổ chức thành công hội nghị. Có lẽ mỗi người Việt Nam và Campuchia, toàn thế giới theo dõi phiên Diễn đàn nghị viện châu Á - Thái Bình Dương đều xúc động khi Thủ tướng Hun Sen nói rằng, cách đây 40 năm khi chiến tranh nội bộ xảy ra thì người Việt Nam đã sát cánh kề vai cùng bạn, không có mục đích gì mà rất chân thành, vì tinh thần yêu chuộng hoà bình.

Trong bài phát biểu dài hơn 10 phút tại Diễn đàn APPF-27, trước cộng đồng các nhà lãnh đạo Quốc hội, nghị viện nhiều nước, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen đã chia sẻ những giai đoạn lịch sử khó khăn, trong đó có thời kỳ đấu tranh chống chế độ diệt chủng Pol Pot. Thay mặt đất nước Campuchia, một lần nữa, Thủ tướng Hun Sen trân trọng cảm ơn cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam đã giúp đỡ nhân dân Campuchia. Ông khẳng định, Việt Nam đã cứu dân tộc, giúp đất nước Campuchia khắc phục hậu quả chiến tranh, cũng như công cuộc phát triển đất nước.

Tại cuộc tiếp song phương Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bên lề Diễn đàn, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum có một câu nói rất xúc động, đó là: “Dù cho thế giới biến đổi thế nào, nhưng mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia không thay đổi”. Với cách nhìn như vậy, cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh đến việc coi trọng, nhắc nhớ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về mối quan hệ đặc biệt này.

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Pany Yathotou, hai nữ Chủ tịch bày tỏ vui mừng khi được tiếp xúc, trao đổi thường xuyên. Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou đánh giá cao sự giúp đỡ của Việt Nam trong việc trao đổi kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả làm việc của các nghị sỹ; cảm ơn món quà mà Quốc hội Việt Nam tặng Quốc hội Lào đó là Nhà Quốc hội.





Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam tại lễ bế mạc APPF-27

Theo đánh giá của Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, việc tham dự APPF - 27 của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đóng góp rất lớn cho sự thành công của APPF - 27 tổ chức tại Siem Reap, Campuchia, chúng ta được bạn đón tiếp trọng thị, chu đáo và thân thiện. Chuyến đi đầu năm thành công mở ra 1 năm đối ngoại 2019 hứa hẹn nhiều thành công của Quốc hội Việt Nam./.

