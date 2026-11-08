Bài phỏng vấn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được dư luận Nhật Bản rất quan tâm

Mở đầu chương trình, cơ quan báo chí hàng đầu Nhật Bản cho biết: “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - nhà lãnh đạo tối cao của Việt Nam, đã trả lời phỏng vấn của NHK, trong đó bày tỏ kỳ vọng vào việc Nhật Bản tăng cường đầu tư và hợp tác, hướng tới nâng cao năng lực và sự phát triển trên nhiều lĩnh vực”.

Theo NHK, trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản bắt đầu từ hôm nay (8/11) và sẽ kéo dài 4 ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến ​​sẽ diện kiến Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu, đồng thời tiến hành hội đàm cấp cao với Thủ tướng Takaichi Sanae.

Ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm do NHK đăng tải hôm 8/11/2026.

Trước chuyến thăm, khi trả lời phỏng vấn của NHK tại Hà Nội, nhà lãnh đạo Việt Nam bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm lần này sẽ củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai quốc gia. Ông cũng hoan nghênh sự gắn kết kinh tế ngày càng chặt chẽ, khi kim ngạch thương mại với Nhật Bản tính đến tháng trước đã đạt khoảng 50 tỷ USD, gần bằng tổng kim ngạch của cả năm ngoái.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Nhật Bản sẽ tăng cường đầu tư và hợp tác, đặc biệt là trong công tác đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực công nghệ trong các lĩnh vực tiên tiến như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lượng sạch…

NHK cũng đặc biệt quan tâm tới quan điểm của Việt Nam về các vấn đề quốc tế hiện nay và dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: "Chúng ta không thể chờ đợi thế giới thoát khỏi những bất ổn rồi mới phát triển. Thay vào đó, cần chủ động tạo ra các điều kiện thuận lợi để đưa đất nước tiến về phía trước".

Truyền thông Nhật Bản phân tích, qua phát ngôn này, nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh quyết tâm đẩy mạnh chính sách tự chủ và đa dạng hóa, đa phương hóa các hoạt động ngoại giao trong thời gian tới.