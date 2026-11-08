English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bài phỏng vấn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được dư luận Nhật Bản rất quan tâm

Chủ Nhật, 14:10, 08/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong trong bản tin được phát sóng hôm nay (8/11), Hãng Phát thanh và Truyền hình Nhật Bản NHK đã đăng tải nội dung trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thu hút sự chú ý của dư luận nước này.

Mở đầu chương trình, cơ quan báo chí hàng đầu Nhật Bản cho biết: “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - nhà lãnh đạo tối cao của Việt Nam, đã trả lời phỏng vấn của NHK, trong đó bày tỏ kỳ vọng vào việc Nhật Bản tăng cường đầu tư và hợp tác, hướng tới nâng cao năng lực và sự phát triển trên nhiều lĩnh vực”.

Theo NHK, trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản bắt đầu từ hôm nay (8/11) và sẽ kéo dài 4 ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến ​​sẽ diện kiến Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu, đồng thời tiến hành hội đàm cấp cao với Thủ tướng Takaichi Sanae.

bai phong van tong bi thu, chu tich nuoc duoc du luan nhat ban rat quan tam hinh anh 1
Ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm do NHK đăng tải hôm 8/11/2026.

Trước chuyến thăm, khi trả lời phỏng vấn của NHK tại Hà Nội, nhà lãnh đạo Việt Nam bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm lần này sẽ củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai quốc gia. Ông cũng hoan nghênh sự gắn kết kinh tế ngày càng chặt chẽ, khi kim ngạch thương mại với Nhật Bản tính đến tháng trước đã đạt khoảng 50 tỷ USD, gần bằng tổng kim ngạch của cả năm ngoái.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Nhật Bản sẽ tăng cường đầu tư và hợp tác, đặc biệt là trong công tác đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực công nghệ trong các lĩnh vực tiên tiến như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lượng sạch…

NHK cũng đặc biệt quan tâm tới quan điểm của Việt Nam về các vấn đề quốc tế hiện nay và dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: "Chúng ta không thể chờ đợi thế giới thoát khỏi những bất ổn rồi mới phát triển. Thay vào đó, cần chủ động tạo ra các điều kiện thuận lợi để đưa đất nước tiến về phía trước".

Truyền thông Nhật Bản phân tích, qua phát ngôn này, nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh quyết tâm đẩy mạnh chính sách tự chủ và đa dạng hóa, đa phương hóa các hoạt động ngoại giao trong thời gian tới.

nhk-dang-tin-trang-trong-ve-chuyen-tham-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-phu-nhan.-anh-vov-tokyo.png

Truyền thông Nhật Bản rất trọng thị chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Ngay sau khi Bộ Ngoại giao Nhật Bản ra thông cáo về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, các báo lớn của Nhật Bản đã đồng loạt đăng tin về hoạt động ngoại giao thượng đỉnh này, thể hiện một sự quan tâm, trọng thị dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói riêng và Việt Nam nói chung.

Tuấn Nhật/VOV-Nhật Bản
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ thúc đẩy hợp tác văn hóa
Chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ thúc đẩy hợp tác văn hóa

VOV.VN - Bên cạnh hợp tác kinh tế hiệu quả với Việt Nam, tỉnh Kanagawa – giáp ranh thủ đô Tokyo của Nhật Bản, còn được biết tới như một địa chỉ giao lưu văn hóa với Việt Nam với hàng loạt các hoạt động định kỳ quy mô lớn và có thương hiệu nổi tiếng.

Chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ thúc đẩy hợp tác văn hóa

Chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ thúc đẩy hợp tác văn hóa

VOV.VN - Bên cạnh hợp tác kinh tế hiệu quả với Việt Nam, tỉnh Kanagawa – giáp ranh thủ đô Tokyo của Nhật Bản, còn được biết tới như một địa chỉ giao lưu văn hóa với Việt Nam với hàng loạt các hoạt động định kỳ quy mô lớn và có thương hiệu nổi tiếng.

Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng vào chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng vào chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đang thu hút sự quan tâm của giới chính trị và doanh nghiệp Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng vào chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng vào chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đang thu hút sự quan tâm của giới chính trị và doanh nghiệp Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Nhật Bản: Mở ra tầm cao mới trong hợp tác chiến lược
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Nhật Bản: Mở ra tầm cao mới trong hợp tác chiến lược

VOV.VN - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu kỳ vọng chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra động lực mới cho hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Nhật Bản: Mở ra tầm cao mới trong hợp tác chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Nhật Bản: Mở ra tầm cao mới trong hợp tác chiến lược

VOV.VN - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu kỳ vọng chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra động lực mới cho hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm chính thức Nhật Bản
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm chính thức Nhật Bản

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8-11/11, theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm chính thức Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm chính thức Nhật Bản

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8-11/11, theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản.

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội