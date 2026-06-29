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Cải chính

Ban Nội chính Trung ương tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng

Thứ Hai, 19:31, 29/06/2026
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VOV.VN - Ban Nội chính Trung ương xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm là tập trung tham mưu chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Chiều 29/6, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí chủ trì hội nghị.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Trường – Chánh Văn phòng Ban Nội chính Trung ương cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Nội chính Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao, khắc phục nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiều mặt công tác.

ban noi chinh trung uong tap trung chi dao xu ly dut diem cac vu an tham nhung hinh anh 1
Ông Nguyễn Quang Trường – Chánh Văn phòng Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo kết quả 6 tháng cuối năm.

Cụ thể, Ban Nội chính Trung ương đã thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của 2 Ban Chỉ đạo (Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương). 

Ban đã chủ trì, phối hợp nghiên cứu, xây dựng 5 đề án về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; đã hoàn thành, trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị 4 đề án.

Trong đó có những đề án khó, phức tạp, nhạy cảm, được Bộ Chính trị đánh giá cao, nhất là Đề án “Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV xem xét ban hành Nghị quyết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới”.

Ban đã xây dựng 144 báo cáo gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 2 Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan, kịp thời đề xuất xử lý một số vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Công tác thẩm định, tham gia ý kiến về cán bộ bảo đảm nghiêm túc, khách quan; thông tin, tuyên truyền, đối ngoại, chuyển đổi số, công tác văn phòng và xây dựng Đảng tiếp tục được đẩy mạnh.

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Toàn cảnh hội nghị.

Xử lý dứt điểm vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Chánh Văn phòng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Quang Trường cho biết, các vụ, đơn vị tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; chủ động hơn trong nắm tình hình, tham mưu, đề xuất; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm cá nhân; xác định rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm trong từng nhiệm vụ.

Trong đó, Ban Nội chính Trung ương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tập trung tham mưu chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Cùng với đó, rà soát, đề xuất đưa vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào diện theo dõi, chỉ đạo hoặc kết thúc theo dõi, chỉ đạo theo quy định. Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác trong 6 tháng cuối năm là Ban Nội chính Trung ương tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ về cải cách tư pháp và hoàn thiện thể chế, pháp luật. Tham mưu thực hiện phương án hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật với Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; tham mưu giúp lãnh đạo Ban thực hiện tốt nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Bên cạnh đó, Ban tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất. Tiếp tục tham mưu cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp, nhất là sau Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Trung ương 2 khóa XIV.

“Nâng cao hiệu quả theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát ở các bộ, ngành Trung ương và địa phương; đổi mới phương pháp nắm tình hình địa bàn. Kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý những vấn đề phức tạp, nảy sinh về nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là các vụ việc có nguy cơ phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, vấn đề liên quan dân tộc, tôn giáo, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và quan hệ công tác của các cơ quan nội chính địa phương”, báo cáo nêu rõ.

Trong 6 tháng cuối năm, Ban Nội chính Trung ương nâng cao chất lượng tham gia ý kiến về công tác cán bộ, bảo đảm thận trọng, khách quan, đúng quy định và đúng tiến độ; rà soát, hoàn thiện quy trình lấy ý kiến giữa các đơn vị, quy trình trình lãnh đạo Ban, phân định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý, nhất là đối với hồ sơ gấp, hồ sơ phức tạp, nhạy cảm.

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Văn hóa liêm chính - "Hệ miễn dịch" xã hội trước tham nhũng

VOV.VN - Nghị quyết 04-NQ/TW yêu cầu xây dựng “văn hóa liêm chính”, tạo nên “hệ miễn dịch” nội tại để bảo vệ bộ máy Nhà nước trước nguy cơ tham nhũng, tiêu cực. Muốn vậy, phải đổi mới tư duy, giáo dục liêm chính từ sớm để nhận diện xung đột lợi ích và triệt tiêu tận gốc tư duy “xin - cho”.

Kim Anh/VOV.VN
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