Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ tổ chức triển khai công tác 6 tháng cuối năm

Sáng nay (1/7), Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và Ban Công tác đại biểu Quốc hội tổ chức “Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020”. Đây là lần đầu tiên ba cơ quan đồng tổ chức Hội nghị sơ kết chung nhằm đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Trọng tâm của hội nghị là chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội 13 của Đảng, nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với tinh thần không để sót những người có đức, có tài, nhưng cũng không để lọt những người không xứng đáng vào cơ quan lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Tạp chí Xây dựng Đảng)

Tại hội nghị, các đại biểu nêu nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo được triển khai tích cực nhằm thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và các ngày lễ lớn của đất nước như: Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Kế hoạch phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo nắm chắc tình hình bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và công tác cán bộ đại hội các đơn vị, địa phương; Tỉnh Yên Bái xây dựng kế hoạch thực hiện “Ngày thứ 7 cùng dân”, qua đó lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã để trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, hướng dẫn, giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp. Tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện chủ trương "Dân tin, Đảng mới cử" ở cấp thôn, tổ dân phố; đại hội bầu trực tiếp bí thư ở cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện một số chế độ, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trên địa bàn thành phố. Tỉnh Long An xây dựng mô hình “Thực hiện Phiếu nhận diện các biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12”.

Tại hội nghị các đại biểu cũng thống nhất, trong 6 tháng cuối năm 2020, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 35, Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, Kết luận 75 của Ban Chấp hành Trung ương, các văn bản liên quan về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phối hợp với các cơ quan liên quan và các đảng bộ trực thuộc Trung ương chuẩn bị tốt các văn kiện đại hội, nhất là về công tác nhân sự, bảo đảm chất lượng, góp phần chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Các đại biểu nhấn mạnh việc chú trọng tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng cấp trên cơ sở và đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đối với công tác chuẩn bị nhân sự của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Nhà nước gắn với Đại hội 13 và bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Đặc biệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định 205 của Bộ Chính trị; không chạy chức, chạy quyền cũng như không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới chấm dứt tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp, đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp./.