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Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn chọn nhân sự ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Thứ Hai, 11:56, 22/06/2026
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VOV.VN - Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn 03 về một số nội dung liên quan đến việc sắp xếp, thành lập tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố sau sáp nhập theo chủ trương của Trung ương.

Theo Ban Tổ chức Trung ương, việc sắp xếp, thành lập tổ chức đảng phải được thực hiện đồng bộ với quá trình sắp xếp thôn, tổ dân phố, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và điều kiện thực tế của từng địa phương.

Đáng chú ý, Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu việc thành lập tổ chức đảng và xây dựng phương án nhân sự sau sắp xếp phải bảo đảm khách quan, minh bạch, đoàn kết, thống nhất và tạo được sự đồng thuận. Đồng thời, kiên quyết khắc phục tư tưởng cá nhân, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm hoặc những biểu hiện thiếu tính xây dựng trong công tác cán bộ.

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Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn, nhân sự tham gia cấp ủy chi bộ thôn, tổ dân phố không quá 65 tuổi tại thời điểm được chỉ định.

Đối với công tác nhân sự, hướng dẫn nhấn mạnh việc lựa chọn cán bộ phải thực hiện đúng quy định của Đảng và Nhà nước, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu kế thừa và trẻ hóa đội ngũ. Nhân sự được giới thiệu phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, sức khỏe, tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo và khả năng vận động quần chúng.

Ban Tổ chức Trung ương cũng lưu ý ưu tiên những cán bộ trẻ, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có năng lực quản trị, trình độ khoa học công nghệ và khả năng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ở cơ sở.

Về nhiệm kỳ, Ban Tổ chức Trung ương thống nhất thực hiện thí điểm nhiệm kỳ 5 năm đối với chi bộ thôn, tổ dân phố. Quy định này được áp dụng cả với các chi bộ mới thành lập sau sắp xếp và các chi bộ không thuộc diện sắp xếp.

Đối với cấp ủy chi bộ thôn, tổ dân phố, nhân sự tham gia phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, am hiểu địa bàn dân cư và có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc.

Theo hướng dẫn, nhân sự tham gia cấp ủy chi bộ thôn, tổ dân phố không quá 65 tuổi tại thời điểm được chỉ định. Trong trường hợp đặc thù như thiếu nguồn nhân sự, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo hoặc những nơi có điều kiện riêng, cấp có thẩm quyền sẽ xem xét, quyết định cụ thể.

Về cơ cấu, cấp ủy chi bộ cơ bản gồm bí thư, phó bí thư và cấp ủy viên. Việc lựa chọn nhân sự được ưu tiên đối với những người đang đảm nhiệm các chức danh chủ chốt ở thôn, tổ dân phố, ban công tác mặt trận hoặc các tổ chức chính trị - xã hội nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Ban Tổ chức Trung ương cũng khuyến khích thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành ở cơ sở.

Về số lượng, theo hướng dẫn, chi bộ có dưới 9 đảng viên chính thức thì chỉ định bí thư và chỉ định 1 phó bí thư (nếu cần thiết).

Chi bộ có từ 9 đảng viên chính thức trở lên thì chỉ định bí thư, 1 phó bí thư và chi ủy viên. Chi bộ có đông đảng viên thì chỉ định chi ủy viên không quá 7 người, bao gồm bí thư và 1 phó bí thư.

Đối với tên gọi, các chi bộ thôn, tổ dân phố mới sẽ được đặt theo tên trong nghị quyết của HĐND xã, phường hoặc quyết định của UBND đặc khu về việc sắp xếp, thành lập thôn, tổ dân phố. Trường hợp thôn, tổ dân phố không thuộc diện sắp xếp nhưng thay đổi tên gọi thì thực hiện đổi tên chi bộ theo quy định.

 

Tuấn Linh/VOV.VN
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