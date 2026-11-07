Ban Tổ chức Trung ương làm việc với tỉnh Đắk Lắk về thực hiện Kết luận 107

Thực hiện Kết luận số 107 của Trung ương, tỉnh Đắk Lắk đã có 40/40 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 102/102 xã, phường hoàn thành các Biểu A1, A2, C1, C2; toàn bộ xã, phường đã thành lập Tổ Giúp việc. Các cơ quan, đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện các Biểu B1, B2, C3, D1, D2 và nộp văn bản nguồn theo kế hoạch. Công tác đối chiếu, xác nhận, kiểm chứng dữ liệu dự kiến được thực hiện từ ngày 10 đến 13/11/2026.

Ông Hà Minh Hải, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận nỗ lực việc thực hiện Kết luận 107 của tỉnh Đắk Lắk.

Riêng với 4 đơn vị được chọn làm điểm là Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Cao đẳng Đắk Lắk, phường Tân An và xã Phú Hòa 1, đã cơ bản hoàn thành phương án biên chế sơ bộ, đang kiểm thử, rà soát các bước để hoàn thiện phương án chính thức.

Dữ liệu về vị trí việc làm của khối hành chính cấp phường và hồ sơ các trường học cũng đã được chạy thử trên Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến. Riêng hồ sơ của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và các Trạm Y tế đang được chuẩn hóa theo biểu mẫu quy định.

Các đại biểu tại buổi làm việc. Ngoài ra, buổi làm việc còn được kết nối trực tuyến tới 98 xã, phường còn lại ở tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến từ các đơn vị thí điểm, Đoàn công tác đã giải đáp, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Đánh giá về kết quả thực hiện Kết luận số 107 của tỉnh Đắk Lắk, ông Hà Minh Hải, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ghi nhận nỗ lực của địa phương, đặc biệt là các đơn vị, địa phương được lựa chọn thí điểm.

Để việc triển khai Kết luận 107 trong thời gian tới đạt kết quả cao theo yêu cầu của Trung ương, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị: “Tôi đề nghị chúng ta bám đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng. Chất lượng ở đây bao gồm chất lượng dữ liệu và chất lượng báo cáo. Tất cả các báo cáo hôm nay chúng ta đưa lên là bước đầu xây dựng dữ liệu, để trên cơ sở đó có thể xây dựng kế hoạch tổng thể trong báo cáo cuối cùng", ông Hà Minh Hải nhấn mạnh.