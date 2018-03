Bắt cựu tướng công an Nguyễn Thanh Hóa: Đề nghị xử nghiêm để làm gương

Ngày 11/3/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 04 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Ông Nguyễn Thanh Hóa (Ảnh: Công an nhân dân)

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành; căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can số 09 và ra Lệnh bắt bị can số 205 để tạm giam 04 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa, sinh ngày 10/3/1958 tại Bình Định; nơi cư trú: Tập thể Quận ủy Đống Đa, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Ngọc Phương, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, ông quan tâm đến vụ việc này và không thể hình dung ra việc một Thiếu tướng Công an, nguyên là Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao mà lại sử dụng chính hình thức công nghệ cao tham gia vào đường dây đánh bạc.

Theo ông Phương, việc một Thiếu tướng Công an mắc vào tệ nạn xã hội, đó là điều rất đáng buồn đối với lực lượng công an. Càng ngạc nhiên và đau xót hơn khi số tiền bị phát hiện qua vụ việc này lên đến hàng ngàn tỷ đồng. "Một cán bộ Nhà nước, được Nhà nước và ngành giao trọng trách đấu tranh trực tiếp với tội phạm để bảo vệ công bằng xã hội nhưng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa lại đứng ra bảo kê, tổ chức đánh bạc. Những điều này khiến dư luận xã hội bất bình".

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương-Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Cũng theo ông Phương, khi một cán bộ, đặc biệt là cán bộ ngành Công an vướng vào tệ nạn xã hội, dễ dàng bị đồng tiền chi phối, điều đó thể hiện khâu đề bạt, bổ nhiệm cán bộ của chúng ta chưa chặt chẽ.

Ông Phương cho rằng, nhiều gia đình “khuynh gia bại sản” mà ông từng chứng kiến, rất có thể họ cũng là nạn nhân của đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, làm giả hóa đơn và rửa tiền mà ông Hóa đã tham gia với vai trò tích cực.

“Người được ngành Công an giao trọng trách đứng đầu Cục cảnh sát C50 để đấu tranh chống tệ nạn đó mà lại tham gia như một mắt xích quan trọng trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng thì không thể chấp nhận được. Đề nghị phải xử thật nghiêm để làm gương cho những người khác”- ông Phương đề nghị.

Ông Nguyễn Ngọc Phương cho rằng, Tổng Bí thư và Đảng ta rất quyết liệt trong phòng chống tham nhũng, không có "vùng cấm" trong xử lý sai phạm. Trong thời gian qua, quyết tâm phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống các tệ nạn xã hội của Đảng, Nhà nước đã tạo được niềm tin cho người dân.

“Việc bắt giam cựu tướng Công an Nguyễn Thanh Hóa là một điều đau xót, bởi lực lượng công an phải bắt chính những đồng chí, đồng đội của mình. Nhưng đó cũng là quyết tâm rất lớn của lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”- ông Nguyễn Ngọc Phương nói./.

