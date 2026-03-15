Bầu cử Quốc hội và HĐND tại Tây Nguyên – Nam Trung Bộ diễn ra an toàn, trật tự

Tại khu vực Tây Nguyên – Nam Trung bộ, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận tiến độ nhanh nhất khi đến giữa buổi chiều đã có hơn 96% cử tri tham gia bỏ phiếu; nhiều xã vùng sâu, vùng xa hoàn thành việc bỏ phiếu từ sớm. Khánh Hòa và Gia Lai cũng đạt tỷ lệ cao, trong khi Lâm Đồng có tiến độ chậm hơn do số lượng cử tri lớn và địa bàn rộng, song không khí bầu cử vẫn diễn ra nghiêm túc, trật tự và ổn định.

Cử tri khu phố Phú Đông 4 xem lại danh sách cử tri và ứng cử viên lần cuối trước khi bỏ phiếu bầu cử.

Bà Cao Thị Hoà An - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến 15h chiều nay, đã có 48/102 xã phường trong tỉnh có 100% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu.

“Đến thời điểm hiện nay, công tác bầu cử tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra trong không khí trang trọng, an toàn, là niềm vui cũng như ngày hội của toàn dân. Bà con nhân dân đều nô nức đi bầu cử, đây là niềm tin, niềm vui khi bà con bầu được đại biểu như nguyện vọng. Với sự chuẩn bị chu toàn, tôi tin cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp ở tỉnh Đắk Lắk sẽ thành công tốt đẹp”, bà Cao Thị Hoà An nói.

Cuộc bầu cử năm nay diễn ra trong bối cảnh nhiều địa phương vừa thực hiện sáp nhập hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Điều này khiến khối lượng công việc chuẩn bị lớn hơn, từ việc rà soát danh sách cử tri, tổ chức các khu vực bỏ phiếu đến công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cấp chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng, công tác bầu cử tại các địa phương vẫn diễn ra thông suốt.

Bí Thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đến thăm, động viên cử tri buôn Tuôr, nhắn gửi bà con cân nhắc lựa chọn người có tâm, có tầm.

Không khí ngày hội bầu cử lan tỏa từ buôn làng Tây Nguyên đến các làng biển Nam Trung Bộ. Tại nhiều buôn đồng bào dân tộc thiểu số, cử tri tạm gác công việc nương rẫy đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Ở vùng biển, nhiều tàu cá đã chủ động trở về bờ sớm để ngư dân kịp thực hiện quyền công dân trước khi tiếp tục vươn khơi trong mùa đánh bắt chính.

Ngư dân Nguyễn Văn Hùng - chủ một tàu câu cá ngừ đại dương bày tỏ: "Nay là tới mùa nhưng cận ngày bầu cử nên tôi chậm lại 1 - 2 ngày bầu cử xong rồi bắt đầu đi biển. Chúng tôi là đánh bắt xa bờ cũng mong muốn các đại biểu quan tâm hỗ trợ nghề đánh bắt xa bờ vì giá dầu cao, vật liệu cũng cao lắm, nhưng mà giá cá không ổn định, nhờ nhà nước hỗ trợ để gỡ dùm thẻ vàng để giá cá tăng lên cho bà con ngư dân chúng tôi ổn định".

Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa bỏ phiếu bầu cử.

Tại những địa bàn đặc thù, công tác tổ chức bầu cử được triển khai linh hoạt để bảo đảm quyền bầu cử của mọi công dân. Ở Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, cơ sở y tế lớn nhất khu vực, một tổ bầu cử được thành lập tại chỗ để cán bộ y tế, bệnh nhân và người nhà có thể bỏ phiếu ngay trong bệnh viện. Những bệnh nhân không thể di chuyển được tổ bầu cử mang hòm phiếu lưu động đến tận giường bệnh.

Cử tri Hoàng Thế Đồng, bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ngoại thận – Tiết niệu, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên chia sẻ: “Tôi nhập viện từ hôm 9/3, sáng nay các đồng chí trong Tổ bầu cử ở bệnh viện đưa hòm phiếu đến giường bệnh để tôi bỏ phiếu. Tôi rất vui, vinh dự và tự hào được bỏ phiếu.”

Một số tình huống phát sinh trong ngày bầu cử cũng được xử lý kịp thời. Tổ bầu cử số 17, xã Đinh Văn - Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra sự cố mất con dấu. Sau khi lập biên bản, Công an tỉnh đã kịp thời cấp lại con dấu theo quy định, việc bỏ phiếu tại khu vực này vẫn diễn ra bình thường.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn ứng cử viên, cử tri bỏ phiếu bầu cử.

Ở vùng thiên tai, ngày bầu cử càng mang ý nghĩa đặc biệt. Tại xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) - địa phương từng chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử cuối năm ngoái, người dân đã đến điểm bỏ phiếu đông đủ. Sau những tháng ngày khắc phục hậu quả thiên tai, ngày bầu cử trở thành dịp để bà con thể hiện niềm tin và sự đoàn kết.

Cử tri Nguyễn Văn Thụy, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh chia sẻ: “Là người dân bị ảnh hưởng bởi cơn lũ vừa qua, nhưng sau cơn lũ được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng các mạnh thường quân nên bà con dần ổn định cuộc sống. Với tinh thần đó, hôm nay bà con rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và đặt niềm tin vào các ứng cử viên lần này sẽ tiếp tục cống hiến, giúp đỡ nhân dân”.

Theo đánh giá của các địa phương, điều kiện thời tiết thuận lợi, giao thông thông suốt, thông tin liên lạc ổn định; lực lượng công an, quân sự, y tế và các tổ chức đoàn thể được huy động hỗ trợ tại các điểm bỏ phiếu. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong ngày bầu cử trên toàn khu vực được giữ vững. Từ buôn làng Tây Nguyên đến các làng biển Nam Trung Bộ, hình ảnh cử tri nô nức đến điểm bỏ phiếu cho thấy tinh thần trách nhiệm và niềm tin của người dân vào ngày hội lớn của đất nước.