Bầu Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ làm Ủy viên Ủy ban nhân dân

Phát biểu tại kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ cho biết, kỳ họp thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của HĐND thành phố trong việc xem xét, quyết định kịp thời những vấn đề phát sinh, không để những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, nguồn lực, thủ tục làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố (ảnh phải) tặng hoa chúc mừng ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ.

Đặc biệt, trong bối cảnh thành phố đang triển khai rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị, cũng như yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm sự phối hợp thông suốt giữa các cấp, các ngành và khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của thành phố càng đặt ra cấp thiết.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, toàn thành phố đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, yêu cầu đặt ra là phải ban hành các nghị quyết kịp thời, đúng quy định, bảo đảm mỗi quyết nghị có cơ sở thực tiễn, có tính khả thi, được tổ chức thực hiện hiệu quả.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp.

Theo thống kê, tình hình kinh tế, xã hội 10 tháng năm 2026 của thành phố có những chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực, sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tuy nhiên, kết quả tăng trưởng GRDP vẫn thấp hơn kịch bản đề ra, tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm, việc huy động các nguồn lực đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công còn những khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục.

Theo ông Đồng Văn Thanh, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, khối lượng công việc phải hoàn thành còn rất lớn, thành phố cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời có giải pháp quyết liệt, đồng bộ hơn, để khai thác các động lực tăng trưởng, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án. Yêu cầu này đòi hỏi các nghị quyết của HĐND thành phố phải kịp thời, sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức thực hiện.

HĐND thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức kỳ họp thứ 9.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã tiến hành bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố đối với ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ.

Trước đó vào ngày 7/11, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Trần Phú Lộc Thành, Quyền Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày ký.