Bế mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong năm 2023, lực lượng công an nhân dân (CAND) đã chung sức, đồng lòng, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở, do đó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả hết sức to lớn, toàn diện, thực hiện thắng lợi yêu cầu, nhiệm vụ mà đồng chí Tổng Bí thư đã giao, đó là “năm sau cao hơn năm trước – năm 2023 tốt hơn, cao hơn năm 2022”, kết quả, thành tích đó đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá, khẳng định và Nhân dân đồng tình, ủng hộ cao; bạn bè quốc tế xác định Việt Nam là điểm đến an toàn và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2024 là năm thứ tư, năm “tăng tốc” để đến năm 2025 “về đích” thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đòi hỏi lực lượng CAND phải hết sức chủ động, nhạy bén với tình hình và không ngừng đổi mới, sắc bén trên các mặt công tác.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận Hội nghị

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu toàn lực lượng CAND phải chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu các giải pháp chiến lược giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ về mặt chiến lược. Thực hiện nhất quán đường lối bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia, “an ninh chủ động”, “an ninh toàn diện, phát triển”. Chủ động nhận diện, phân tích, đánh giá đúng tình hình tội phạm; quyết liệt thực hiện các giải pháp căn cơ và kéo giảm tội phạm bền vững, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Quyết liệt triển khai đồng bộ, khoa học, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác công an. Tập trung tối đa nguồn lực, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm phát động Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2024 và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết nhất trí, nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, với khẩu hiệu hành động: “Xây dựng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.