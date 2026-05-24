中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bế mạc lớp bồi dưỡng xử lý tình huống thực tiễn cho cán bộ cơ sở

Chủ Nhật, 18:18, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 24/5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã bế mạc “Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với cán bộ cơ sở” sau 2 ngày diễn ra.

Phát biểu bế mạc, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Sau 2 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với cán bộ cấp cơ sở năm 2026 khép lại, nhưng tư duy quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển, hướng mạnh vào quản trị thực thi sẽ được chuyển hóa hóa vào hoạt động tổ chức thực tiễn của từng học viên là cán bộ cấp xã. 

be mac lop boi duong xu ly tinh huong thuc tien cho can bo co so hinh anh 1
PGS.TS Đoàn Minh Huấn đề nghị học viên khi trở về vị trí công tác phải là hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn cho rằng: "Kiến thức của lớp học này mới là bộ khung định hướng, gợi mở, đặt nền tảng. Sự vận động của thực tiễn luôn nhanh hơn mọi giáo trình. Khát vọng đổi mới và năng lực tự học hỏi, học tập suốt đời của các đồng chí mới là chìa khóa quyết định năng lực thích ứng của hệ thống chính trị cơ sở trước những biến động nhanh chóng của kỷ nguyên số. Chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện tốt chủ đề năm 2026 là năm cán bộ cơ sở như quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm”.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn đề nghị các học viên tập trung thực hiện tốt một số định hướng sau: Thứ nhất, chuyển hóa tư duy, nhận thức lý luận thành năng lực thực thi. Khi trở về vị trí công tác, mỗi học viên phải là một hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới. Phải chuyển hóa tư duy quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển, điều hành số được tiếp cận tại lớp học thành giải pháp xử lý các vấn đề thực tiễn liên ngành tại cơ sở. Chuyển từ lối tư duy chấp hành việc khó sang chủ động giải quyết vấn đề, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu năng quản trị phát triển.

Thứ hai, coi học tập là một quá trình tự thân, liên tục và học tập suốt đời. Mỗi học viên phải tự xây dựng kế hoạch tự học tập, tự nâng cấp kinh nghiệm của mình một cách chủ động trong điều kiện thông tin, tài liệu ngày nay rất phong phú, cập nhật thuận lợi với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI. Vấn đề là phải biết chọn lọc kiến thức phù hợp để vận dụng vào thực tiễn địa phương mình.

Theo PGS.TS Đoàn Minh Huấn, từ kết quả bước đầu của lớp bồi dưỡng này, Học viện sẽ sơ kết, đúc rút kinh nghiệm để làm sâu sắc thêm các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ công chức cấp cơ sở. Mục tiêu hướng tới là xây dựng một hệ sinh thái học tập hiện đại, linh hoạt, cá nhân hóa theo vị trí việc làm và gắn chặt với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đặc biệt là hướng tới mô hình giảng viên, học viên đồng kiến tạo tri thức có sự hỗ trợ của AI. 

be mac lop boi duong xu ly tinh huong thuc tien cho can bo co so hinh anh 2
Các giảng viên trao đổi kiến thức tại lớp học

Học viên Nguyễn Gia Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng, Hà Nội chia sẻ: "Những kiến thức tôi thu được ở lớp học rất bổ ích. Thầy cô đưa ra các tình huống gắn liền với thực tiễn để mọi người cùng thảo luận tại lớp học, qua trao đổi ở các địa phương, tôi thấy có thể áp dụng vào thực tiễn được ngay. Chúng tôi mong các cấp từ Trung ương, thành phố tiếp tục mở những lớp chuyên sâu hơn nữa”.

 

Nam-Thư/VOV.VN
Tag: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh bế mạc bồi dưỡng năng lực xử lý tình huống thực tiễn cấp xã
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

8 đặc trưng chủ đạo của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa
8 đặc trưng chủ đạo của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa

VOV.VN - Tại hội thảo “Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết có thể khái quát 8 đặc trưng chủ của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa (XHCN).

8 đặc trưng chủ đạo của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa

8 đặc trưng chủ đạo của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa

VOV.VN - Tại hội thảo “Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết có thể khái quát 8 đặc trưng chủ của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa (XHCN).

Xã, phường xã hội chủ nghĩa: Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai triển khai như thế nào?
Xã, phường xã hội chủ nghĩa: Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai triển khai như thế nào?

VOV.VN - Hà Nội, Hải Phòng và Lào Cai đang gấp rút hoàn thiện bộ tiêu chí để triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa lý luận thành thực tiễn tại cấp cơ sở, lấy chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo hiệu quả quản trị.

Xã, phường xã hội chủ nghĩa: Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai triển khai như thế nào?

Xã, phường xã hội chủ nghĩa: Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai triển khai như thế nào?

VOV.VN - Hà Nội, Hải Phòng và Lào Cai đang gấp rút hoàn thiện bộ tiêu chí để triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa lý luận thành thực tiễn tại cấp cơ sở, lấy chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo hiệu quả quản trị.

Lộ trình xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa qua những giai đoạn nào?
Lộ trình xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa qua những giai đoạn nào?

VOV.VN - Tại hội thảo ngày 21/5, các chuyên gia đã thảo luận về mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa – cấp chính quyền gần dân nhất. Với lộ trình 4 giai đoạn đến năm 2045, mục tiêu là chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển cộng đồng, lấy chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân làm trung tâm.

Lộ trình xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa qua những giai đoạn nào?

Lộ trình xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa qua những giai đoạn nào?

VOV.VN - Tại hội thảo ngày 21/5, các chuyên gia đã thảo luận về mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa – cấp chính quyền gần dân nhất. Với lộ trình 4 giai đoạn đến năm 2045, mục tiêu là chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển cộng đồng, lấy chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân làm trung tâm.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội