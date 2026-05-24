Bế mạc lớp bồi dưỡng xử lý tình huống thực tiễn cho cán bộ cơ sở

Phát biểu bế mạc, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Sau 2 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với cán bộ cấp cơ sở năm 2026 khép lại, nhưng tư duy quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển, hướng mạnh vào quản trị thực thi sẽ được chuyển hóa hóa vào hoạt động tổ chức thực tiễn của từng học viên là cán bộ cấp xã.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn đề nghị học viên khi trở về vị trí công tác phải là hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn cho rằng: "Kiến thức của lớp học này mới là bộ khung định hướng, gợi mở, đặt nền tảng. Sự vận động của thực tiễn luôn nhanh hơn mọi giáo trình. Khát vọng đổi mới và năng lực tự học hỏi, học tập suốt đời của các đồng chí mới là chìa khóa quyết định năng lực thích ứng của hệ thống chính trị cơ sở trước những biến động nhanh chóng của kỷ nguyên số. Chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện tốt chủ đề năm 2026 là năm cán bộ cơ sở như quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm”.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn đề nghị các học viên tập trung thực hiện tốt một số định hướng sau: Thứ nhất, chuyển hóa tư duy, nhận thức lý luận thành năng lực thực thi. Khi trở về vị trí công tác, mỗi học viên phải là một hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới. Phải chuyển hóa tư duy quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển, điều hành số được tiếp cận tại lớp học thành giải pháp xử lý các vấn đề thực tiễn liên ngành tại cơ sở. Chuyển từ lối tư duy chấp hành việc khó sang chủ động giải quyết vấn đề, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu năng quản trị phát triển.

Thứ hai, coi học tập là một quá trình tự thân, liên tục và học tập suốt đời. Mỗi học viên phải tự xây dựng kế hoạch tự học tập, tự nâng cấp kinh nghiệm của mình một cách chủ động trong điều kiện thông tin, tài liệu ngày nay rất phong phú, cập nhật thuận lợi với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI. Vấn đề là phải biết chọn lọc kiến thức phù hợp để vận dụng vào thực tiễn địa phương mình.

Theo PGS.TS Đoàn Minh Huấn, từ kết quả bước đầu của lớp bồi dưỡng này, Học viện sẽ sơ kết, đúc rút kinh nghiệm để làm sâu sắc thêm các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ công chức cấp cơ sở. Mục tiêu hướng tới là xây dựng một hệ sinh thái học tập hiện đại, linh hoạt, cá nhân hóa theo vị trí việc làm và gắn chặt với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đặc biệt là hướng tới mô hình giảng viên, học viên đồng kiến tạo tri thức có sự hỗ trợ của AI.

Các giảng viên trao đổi kiến thức tại lớp học

Học viên Nguyễn Gia Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng, Hà Nội chia sẻ: "Những kiến thức tôi thu được ở lớp học rất bổ ích. Thầy cô đưa ra các tình huống gắn liền với thực tiễn để mọi người cùng thảo luận tại lớp học, qua trao đổi ở các địa phương, tôi thấy có thể áp dụng vào thực tiễn được ngay. Chúng tôi mong các cấp từ Trung ương, thành phố tiếp tục mở những lớp chuyên sâu hơn nữa”.