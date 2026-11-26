Ngày 26/11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ Tám, bàn và cho ý kiến về Chương trình công tác năm 2027 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2027 cùng các báo cáo về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách và đầu tư công. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Mục tiêu tăng trưởng 11,1% năm 2027, siết tiến độ từng tháng

Hà Nội đặt mục tiêu GRDP tăng 11,1% trong năm 2027, yêu cầu từng cơ quan, địa phương phân rõ chỉ tiêu đến từng tháng, gắn trách nhiệm người đứng đầu và điều chuyển vốn khỏi các dự án chậm tiến độ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu kết luận hội nghị

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, trong tổng số 50 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, có 32 chỉ tiêu ước đạt và vượt kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 821.800 tỷ đồng, bằng 126% dự toán; vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 730.000 tỷ đồng; vốn FDI đăng ký khoảng 4,9 tỷ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 18,5%; thành phố dự kiến đón 36 triệu lượt khách.

Hạ tầng chiến lược, cải cách hành chính, chuyển đổi số, văn hóa, xã hội và công tác khắc phục các điểm nghẽn có chuyển biến. Tuy nhiên, vẫn còn 18/50 chỉ tiêu chưa được đánh giá; tăng trưởng còn dựa nhiều vào các động lực truyền thống, khoa học công nghệ chưa thực sự trở thành yếu tố quan trọng nâng cao năng suất tổng hợp.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% và các chỉ tiêu còn lại của năm 2026, Bí thư Thành ủy yêu cầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu phải quyết tâm, sáng tạo hơn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong kịch bản tăng trưởng.

Đối với năm 2027, dù dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, Hà Nội đặt mục tiêu GRDP tăng 11,1%, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống nhân dân làm thước đo.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương xây dựng kịch bản điều hành chi tiết đến từng tháng, từng quý; xác định rõ dự án, năng lực sản xuất, thị trường và nguồn vốn tạo ra phần tăng thêm. Mỗi chỉ tiêu phải có một cơ quan chủ trì, một lãnh đạo phụ trách, mốc kiểm tra và phương án bù đắp khi tiến độ không đạt.

“Dữ liệu phải được cập nhật hằng tháng để phục vụ điều hành, không chờ đến cuối quý mới tổng hợp”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu.

Thành phố cũng yêu cầu triển khai ngay các nhiệm vụ để tạo khối lượng công việc thực chất từ quý I/2027. Trong đó, giao kế hoạch và vốn đầu tư công ngay từ đầu năm; hoàn thành thủ tục, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu đối với dự án đủ điều kiện; tháo gỡ các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tiếp cận đất đai, tín dụng và thị trường. Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu khắc phục tình trạng "đầu năm thong thả, cuối năm vất vả".

Đầu tư công tăng mạnh, dự án chậm phải điều chuyển vốn

Một nội dung được đặc biệt lưu ý là kế hoạch đầu tư công năm 2027, dự kiến có quy mô vốn gần gấp ba lần kế hoạch đầu năm 2026. Quy mô này đòi hỏi thành phố phải thay đổi cách quản trị dự án.

Ngày 26/11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ Tám

Trước khi giao vốn, cần rà soát từng dự án về thủ tục, mặt bằng, thiết kế, hợp đồng, năng lực nhà thầu, tiến độ giải ngân và sản phẩm hoàn thành. Việc bố trí vốn phải căn cứ vào mức độ sẵn sàng của dự án; những dự án chậm tiến độ phải được điều chuyển vốn kịp thời, không giao vốn theo nhu cầu đăng ký hoặc chia đều để giữ danh mục.

Đối với mục tiêu hoàn thành khoảng 342km đường sắt đô thị đến năm 2030, Đảng ủy UBND thành phố được giao xây dựng đường găng cho các dự án, xác định rõ những mốc quan trọng về quy hoạch, giải phóng mặt bằng và tái định cư, bảo đảm cơ chế điều hành xuyên suốt.

Thành phố cũng xác định nguồn thu từ đất đai và khai thác giá trị tăng thêm tại các khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) là nguồn lực quan trọng. Việc khai thác nguồn lực này phải đi kèm rà soát quỹ đất, chi phí tạo quỹ đất, thời điểm thu, cơ chế phân chia giá trị tăng thêm và các phương án dự phòng.

Về kế hoạch phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2027, thành phố yêu cầu phương án phát hành từng đợt phải gắn với nhu cầu vốn thực tế và mức độ sẵn sàng của dự án. Chỉ huy động vốn khi có khả năng giải ngân, phương án sử dụng vốn tạm thời và cơ chế giám sát, kiểm toán; không để xảy ra tình trạng vay trước rồi chờ thủ tục dự án, phát sinh chi phí và áp lực giải ngân.

Tăng trưởng phải gắn với chất lượng sống của người dân

Bên cạnh đầu tư công, Hà Nội xác định cần làm rõ hơn các động lực tăng trưởng mới. Thành phố tập trung hỗ trợ, thúc đẩy thủ tục để thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và phát triển năng lực sản xuất mới tại các khu công nghệ cao, khu công nghiệp.

Lĩnh vực dịch vụ cần khai thác tốt thị trường trong nước, du lịch, logistics, tài chính, thương mại điện tử, kinh tế đêm và công nghiệp văn hóa. Khu vực kinh tế tư nhân phải được tạo điều kiện tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Thu hút FDI ưu tiên các dự án có công nghệ, trung tâm nghiên cứu, liên kết với doanh nghiệp trong nước và tạo giá trị gia tăng tại Hà Nội.

Bí thư Thành ủy lưu ý, tăng trưởng hai con số phải đi cùng năng suất, sức khỏe doanh nghiệp, chất lượng việc làm, thu nhập người dân và khả năng cải thiện môi trường đô thị. Hằng quý, bên cạnh chỉ tiêu tăng trưởng GRDP, thành phố cần đánh giá khả năng hấp thụ vốn, số doanh nghiệp gia nhập và rút khỏi thị trường, năng suất lao động, tiến độ giải quyết các điểm nghẽn về ùn tắc, úng ngập, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị và an toàn thực phẩm.

"Tăng trưởng không tạo chuyển biến trong đời sống và chất lượng quản trị thì chưa thể coi là đạt yêu cầu", Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2027, thành phố chuyển trọng tâm từ hoàn thiện mô hình sang nâng cao chất lượng thực thi; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, siết chặt kỷ luật, trách nhiệm nêu gương và hoàn thiện quy chế phối hợp, vị trí việc làm, biên chế giai đoạn 2027-2031.

Việc đánh giá cán bộ theo OKR/KPI phải dựa trên sản phẩm và kết quả phục vụ nhân dân, làm căn cứ cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển và sàng lọc cán bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát năm 2027 tập trung vào những lĩnh vực có nguồn lực lớn, rủi ro cao và tác động trực tiếp đến người dân như quản lý đất đai, tài sản công, ngân sách, đầu tư công, các dự án đường sắt đô thị, huy động và sử dụng vốn vay, giải phóng mặt bằng, tái định cư và khắc phục 5 điểm nghẽn.

Hoạt động kiểm tra phải phát hiện sớm nguy cơ, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc, phòng ngừa sai phạm, không chờ đến khi có hậu quả mới xem xét trách nhiệm. Sau mỗi cuộc kiểm tra phải xác định rõ nội dung khắc phục, thời hạn, đầu mối và người chịu trách nhiệm.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu toàn hệ thống chính trị thành phố phát huy trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới và hành động quyết liệt hơn để hoàn thành các mục tiêu năm 2026 và 2027. Kết quả thực hiện phải được thể hiện bằng chỉ tiêu kinh tế, việc làm, công trình hạ tầng hoàn thành, điểm nghẽn được tháo gỡ và những chính sách an sinh thiết thực đến với người dân.