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Bí thư nêu gương sẽ là nền tảng để xây dựng chi bộ kiểu mẫu

Thứ Sáu, 06:00, 13/11/2026
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VOV.VN - Bí thư chi bộ giữ vai trò hạt nhân trong xây dựng chi bộ kiểu mẫu, trực tiếp định hướng hoạt động, phát huy dân chủ, củng cố đoàn kết và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm nêu gương của bí thư có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả lãnh đạo của chi bộ.

Đưa việc chấp hành nguyên tắc của Đảng trở thành ý thức tự giác của mỗi đảng viên

Đề cập đến vai trò của người đứng đầu trong xây dựng chi bộ kiểu mẫu, trong tham luận hội thảo xây dựng mô hình "Chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu" trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, PGS.TS. Nguyễn Chí Hiếu, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đề cao trí tuệ, bản lĩnh chính trị và vai trò nêu gương, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; yêu cầu đổi mới hoạt động tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương và phát huy vai trò hạt nhân của cấp ủy, người đứng đầu.

Từ định hướng đó, bí thư phải nêu gương cả trong phương pháp nhận thức: tôn trọng bằng chứng, lắng nghe phản biện và sửa nhận định chưa phù hợp. Uy tín được củng cố bằng cách nhận trách nhiệm, xử lý việc khó và hỗ trợ đồng nghiệp. Trong môi trường chuyên gia, chất lượng chuẩn bị và khả năng giải trình của người chủ trì có sức thuyết phục trực tiếp đối với đảng viên.

Theo PGS.TS. Nguyễn Chí Hiếu, xây dựng chi bộ kiểu mẫu tại các cơ quan tham mưu chiến lược của Trung ương là xây dựng nền tảng chính trị, tổ chức và đạo đức cho hoạt động kiến tạo chủ trương, chính sách. Giá trị của vai trò bí thư được thể hiện ở khả năng làm cho nguyên tắc của Đảng trở thành kỷ luật tự giác, dân chủ trở thành phương thức phát huy trí tuệ và liêm chính trở thành chuẩn mực trong từng khâu tham mưu.

Trên cơ sở đó, khi mỗi cán bộ, đảng viên có đủ bản lĩnh để bảo vệ điều đúng, đủ trách nhiệm để nhận diện hạn chế và đủ năng lực để đề xuất giải pháp khả thi, chi bộ sẽ thực sự trở thành hạt nhân bảo đảm chất lượng chính trị và khoa học của hoạt động tham mưu. Đó cũng là đóng góp thiết thực của bí thư chi bộ đối với việc nâng cao chất lượng các quyết sách chiến lược, củng cố uy tín của Đảng và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng tại cơ quan, đồng chí Bùi Thu Huyền, Chánh Văn phòng Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương khẳng định, không thể có chi bộ kiểu mẫu nếu thiếu người bí thư kiểu mẫu. Bí thư chi bộ phải là người nêu gương về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; là người trực tiếp nhận việc khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; là trung tâm đoàn kết, biết lắng nghe, nắm bắt tâm tư của đảng viên.

Ở góc độ đánh giá năng lực lãnh đạo, PGS.TS. Ngô Đình Xây, nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, hiệu quả lãnh đạo của bí thư chi bộ được thể hiện qua nhiều tiêu chí cơ bản như: bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và tính nêu gương; năng lực tư duy chiến lược, nhận diện vấn đề và cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng; năng lực tổ chức, điều hành và phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể; chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với công tác quản lý, giáo dục và phát triển đảng viên; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và chất lượng sản phẩm tham mưu; năng lực kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và giải quyết các vấn đề phát sinh; khả năng đổi mới phương thức lãnh đạo, ứng dụng công nghệ số và thích ứng với yêu cầu thực tiễn.

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 Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư

Theo PGS.TS. Ngô Đình Xây, để nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo của bí thư, cấp ủy tại các cơ quan tham mưu chiến lược Trung ương, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết là nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và trách nhiệm nêu gương của bí thư. Theo đó, bí thư chi bộ phải là người đi đầu trong thực hiện nghị quyết, chấp hành quy định, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thực hiện tự phê bình, phê bình.

Cùng với việc củng cố bản lĩnh chính trị và trách nhiệm nêu gương, việc nâng cao tư duy chiến lược, năng lực cụ thể hóa chủ trương thành nhiệm vụ lãnh đạo cũng có ý nghĩa quan trọng. Bí thư cần chủ động nghiên cứu, nắm vững các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và cấp trên; đồng thời bám sát chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác, kịp thời cụ thể hóa các định hướng của Đảng thành nội dung lãnh đạo phù hợp, sát thực tiễn.

Một yêu cầu khác đặt ra là phải đổi mới phương pháp điều hành của bí thư, phát huy vai trò lãnh đạo tập thể của cấp ủy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương thức quản trị hoạt động chi bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo phải được thể hiện rõ trong đổi mới phương pháp điều hành. Bí thư cần chuyển từ cách điều hành chủ yếu dựa trên kinh nghiệm cá nhân sang phương pháp điều hành có kế hoạch, có trọng tâm, phát huy dân chủ và đề cao trách nhiệm thực hiện.

Đặc biệt, chất lượng và hiệu quả lãnh đạo của bí thư, cấp ủy phải được thể hiện thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đối với các cơ quan tham mưu chiến lược, nội dung của nâng cao chất lượng sinh hoạt cần được thể hiện trên ba phương diện: xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; đổi mới phương thức hoạt động.

Gắn liền với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là yêu cầu nâng cao chất lượng nghị quyết và hiệu quả tổ chức thực hiện. Ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, năng lực và hiệu quả lãnh đạo của bí thư, cấp ủy thể hiện rõ nét thông qua chất lượng ban hành và kết quả thực hiện nghị quyết. Trong quá trình triển khai, cần chuyển mạnh từ tư duy “ban hành nghị quyết là hoàn thành nhiệm vụ” sang tư duy quản trị toàn bộ quá trình thực hiện nghị quyết.

Để bảo đảm các chủ trương, nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, công tác kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình cũng cần được tăng cường. Bí thư cần xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp; đồng thời nâng cao chất lượng tự phê bình, phê bình. Bí thư phải gương mẫu nhận trách nhiệm, khuyến khích đảng viên góp ý, phát huy tính chiến đấu, tạo đồng thuận, đoàn kết, nâng cao hiệu quả lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn.

Việc nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư thông qua đào tạo, bồi dưỡng và tự rèn luyện cũng cần được quan tâm thường xuyên. Bồi dưỡng phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể trong hoạt động chi bộ, tránh thiên về lý thuyết mà xem nhẹ thực hành các kỹ năng ứng dụng.

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Xây dựng chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu từ tinh thần tự đổi mới và học hỏi

VOV.VN - Xây dựng mô hình chi bộ tham mưu chiến lược kiểu mẫu là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và hiệu quả công tác tham mưu, góp phần nâng cao chất lượng các quyết sách chiến lược của Đảng trong tình hình mới.

Nguyễn Vân/VOV.VN
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