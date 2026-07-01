English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bí thư phường được giới thiệu hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch UBMTTQ TP.Đà Nẵng

Thứ Tư, 14:26, 01/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Kỳ được điều động đến nhận công tác tại UBMTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng; giới thiệu hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng

Chiều nay (1/7), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ. Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tam Kỳ được phân công, điều động đến nhận công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và giới thiệu hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

bi thu phuong duoc gioi thieu hiep thuong cu lam pho chu tich ubmttq tp.Da nang hinh anh 1
Ông Lê Ngọc Quang (đứng giữa), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng những cán bộ nhận nhiệm vụ mới

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định phân công, điều động bà Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tam Kỳ đến nhận công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và giới thiệu hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan sinh năm 1976; Quê quán xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng; Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Văn - Nhạc, Thạc sĩ Văn học Việt Nam; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

bi thu phuong duoc gioi thieu hiep thuong cu lam pho chu tich ubmttq tp.Da nang hinh anh 2
Bà Nguyễn Thị Thu Lan

Bà Nguyễn Thị Thu Lan từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam; Phó Bí thư Thành ủy Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam; Bí thư Thành ủy Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (cũ).

Sau khi hợp nhất với thành phố Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Thu Lan được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ nhiệm kỳ 2025-2030.

Đình Thiệu/VOV miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt
Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

VOV.VN - Thành ủy và UBND thành phố Đà Nẵng vừa công bố loạt quyết định về công tác cán bộ, kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Văn phòng Thành ủy, Sở Nội vụ, và Thanh tra thành phố.

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

VOV.VN - Thành ủy và UBND thành phố Đà Nẵng vừa công bố loạt quyết định về công tác cán bộ, kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Văn phòng Thành ủy, Sở Nội vụ, và Thanh tra thành phố.

Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ ở Lai Châu
Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ ở Lai Châu

VOV.VN - Chiều nay (30/6), Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, kiện toàn lãnh đạo Công an tỉnh.

Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ ở Lai Châu

Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ ở Lai Châu

VOV.VN - Chiều nay (30/6), Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, kiện toàn lãnh đạo Công an tỉnh.

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội
Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Hằng được bổ nhiệm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Hằng được bổ nhiệm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội