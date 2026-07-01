Bí thư phường được giới thiệu hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch UBMTTQ TP.Đà Nẵng

Chiều nay (1/7), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ. Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tam Kỳ được phân công, điều động đến nhận công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và giới thiệu hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Ông Lê Ngọc Quang (đứng giữa), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng những cán bộ nhận nhiệm vụ mới

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định phân công, điều động bà Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tam Kỳ đến nhận công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và giới thiệu hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan sinh năm 1976; Quê quán xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng; Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Văn - Nhạc, Thạc sĩ Văn học Việt Nam; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan

Bà Nguyễn Thị Thu Lan từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam; Phó Bí thư Thành ủy Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam; Bí thư Thành ủy Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (cũ).

Sau khi hợp nhất với thành phố Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Thu Lan được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ nhiệm kỳ 2025-2030.