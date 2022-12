Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tập trung vào 3 khâu đột phá để phát triển kinh tế-xã hội

Phát biểu tại Kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố Hà Nội khai mạc sáng 7/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2022, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với quyết tâm và nỗ lực thực hiện chủ đề năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, thành phố đã kiểm soát tốt được dịch bệnh Covid-19, kinh tế phục hồi phát triển nhanh và đạt nhiều kết quả tích cực.

Lựa chọn đúng, trúng những vấn đề quan trọng, bức xúc để ban hành nghị quyết, giám sát

Theo ông Đinh Tiến Dũng, năm 2022, quán triệt, triển khai có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Thành ủy, cụ thể hóa vào tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ nên HĐND Thành phố đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, quyết liệt, toàn diện, sâu sát và hiệu quả. Đã nắm bắt, lựa chọn đúng và trúng những vấn đề quan trọng, bức xúc được đông đảo cử tri, dư luận xã hội quan tâm để ban hành Nghị quyết, đồng thời đôn đốc kiểm tra, giám sát, tái giám sát. Đảng đoàn HĐND Thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội” với 5 quan điểm chỉ đạo, 2 mục tiêu, 7 nhóm chỉ tiêu và 5 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; đây là cơ sở chính trị, động lực quan trọng để HĐND các cấp của Thành phố hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nhận định, HĐND thành phố đã tổ chức tốt các kỳ họp; chú trọng nâng cao chất lượng thẩm tra, hoạt động chất vấn, thảo luận, giải trình trên nghị trường. Nâng cao chất lượng các hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã; đã kiến nghị nhiều biện pháp quan trọng để Thành ủy, UBND thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kịp thời các nhiệm vụ chủ yếu, khâu đột phá và các vấn đề dân sinh bức xúc, được dự luận và cử tri đánh giá cao. Các vị đại biểu HĐND thành phố đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri; thể hiện trách nhiệm của người đại biểu HĐND thành phố đối với cử tri và Nhân dân. Chú trọng nâng cao chất lượng thẩm tra, hoạt động chất vấn, thảo luận, giải trình trên nghị trường.

Tuy nhiên, theo ông Đinh Tiến Dũng, bên cạnh những kết quả đạt được cũng phải thẳng thắn, cầu thị, không né tránh chỉ rõ các tồn tại, yếu kém, trong đó việc phát huy lợi thế, tiềm năng, huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương còn chưa đạt yêu cầu, nhất là trong thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ. Ùn tắc giao thông, úng ngập còn xảy ra ở một số nơi; việc thu gom, xử lý chất thải rắn, nước thải, nhất là tại một số làng nghề; quản lý quy hoạch đô thị còn hạn chế, vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm và xây dựng trên đất nông nghiệp, đất rừng còn xảy ra, chưa được ngăn chặn và xử lý hiệu quả gây bức xúc trong dư luận xã hội; tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm còn chậm và nhiều vướng mắc; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục khó khăn và có xu hướng chậm dần qua các năm; công tác phòng cháy, chữa cháy hiệu quả chưa cao....

Xác định rõ thứ tự ưu tiên, lộ trình giải quyết từng vấn đề còn tồn tại

Theo Bí thư Thành ủy, năm 2023 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2020-2025 có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Năm đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Dự báo năm 2023 tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức tác động trực tiếp đến đất nước và Thủ đô.

Trong quá trình chuẩn bị nội dung Kỳ họp lần thứ 10 của HĐND thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xem xét, có ý kiến định hướng về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và tiếp tục chọn chủ đề năm 2023 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Tại Kỳ họp HĐND thành phố lần này, ngoài các nội dung đã được đề cập cụ thể trong các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các đại biểu HĐND thành phố tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng các nội dung được trình tại kỳ họp. Trên cơ sở đó, xác định rõ thứ tự ưu tiên, lộ trình giải quyết, cách thức tổ chức triển khai thực hiện, nhất là với các nhiệm vụ nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém đã xác định được trong quá trình đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhất là, các vấn đề liên quan đến tài chính ngân sách, đầu tư công trung hạn, công trình trọng điểm; liên quan đến các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đặc biệt, cần đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đột phá để tập trung vào một số chỉ tiêu đang gặp khó khăn trong quá trình thực hiện.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại lễ khai mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố.

Bên cạnh đó, tập trung nghiên cứu, trao đổi, xem xét kỹ lưỡng những cơ chế, chính sách lớn, quan trọng liên quan trực tiếp tới việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023; đời sống dân sinh; việc thực hiện các nhiệm vụ cho cả giai đoạn từ nay đến năm 2025 và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Ngoài ra, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tập trung vào 3 khâu đột phá. Đặc biệt, phải tiếp tục làm tốt hơn nữa việc huy động các nguồn lực đầu tư cho sự phát triển của thành phố; tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2023; tập trung thực hiện GPMB đúng tiến độ các dự án đầu tư công, đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Năm 2023 tiếp tục với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị của thành phố phải siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, 12, 13), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư. Đồng hành cùng với các doanh nghiệp, thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là về cải cách hành chính và thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thủ tục đầu tư, tiếp cận vốn, giải phóng mặt bằng, thuế, hải quan.

“Tại phiên họp này, tôi đề nghị HĐND thành phố và HĐND các cấp cần tích cực, chủ động đổi mới nhiều hơn nữa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Tập trung lựa chọn các vấn đề nổi cộm được cử tri, dư luận quan tâm để chọn lựa làm nội dung giám sát, chất vấn, giải trình nhằm cùng UBND thành phố tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để tạo động lực cho sự phát triển chung của thành phố và nâng cao đời sống Nhân dân. Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2023 của HĐND các cấp thành phố là tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được HĐND bầu theo quy định của Luật và hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Đây là hoạt động giám sát rất quan trọng của HĐND nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong việc thực thi công vụ của UBND và các cơ quan của thành phố” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng yêu cầu, ngay sau Kỳ họp này, UBND thành phố, các cấp, các ngành, cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND thành phố. Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần quan tâm thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa, quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, sức khỏe và tinh thần của Nhân dân để Nhân dân đón Tết vui tươi an toàn, lành mạnh, tiết kiệm./.