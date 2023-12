Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tháo gỡ khó khăn, nâng tỷ lệ giải ngân đầu tư công

Vượt kế hoạch 3 chỉ tiêu

Sáng 5/12, phát biểu tại kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, Bí Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: Kinh tế - xã hội năm 2023 của Thành phố cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát, đã hoàn thành và vượt mức 18/23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch; tăng trưởng GRDP theo số liệu thống kê dự kiến tăng 6,27% (cao hơn mức bình quân chung của cả nước); thu ngân sách ước đạt khoảng 400.421 tỷ đồng, bằng 113,5% so với dự toán HĐND Thành phố giao và tăng 20% so với năm 2022. Các ngành, lĩnh vực kinh tế tăng trưởng ổn định. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng 62% so với năm 2023. Thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược liên quan đến phát triển Thủ đô trong tương lai như: Hoàn thiện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Đẩy nhanh tiến độ các nội dung Quy hoạch Thủ đô; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Ông Dũng khẳng định, những thành quả đạt được nêu trên là sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Thành uỷ; việc cụ thể hoá, thể chế hoá các chủ trương, cơ chế, chính sách của HĐND Thành phố; sự điều hành, quản lý, triển khai của UBND Thành phố; sự quan tâm, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội và sự đóng góp, ủng hộ của cử tri và Nhân dân Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, đổi mới, trách nhiệm của HĐND các cấp và các vị đại biểu HĐND Thành phố. Ghi nhận tinh thần chủ động, quyết liệt của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và cử tri, Nhân dân Thủ đô đã chung tay, chia sẻ, đồng hành cùng Đảng bộ, Chính quyền Thành phố Hà Nội hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2023 vừa qua.

Tuy nhiên, ông Đinh Tiến Dũng cũng thẳng thắn nhìn nhận, Thành phố còn một số tồn tại, hạn chế như: một số chỉ tiêu chưa đạt; kinh tế tăng trưởng thấp hơn so với kế hoạch; Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn thấp hơn so với mục tiêu đề ra; tình trạng cháy nổ, ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, nước thải, công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt chưa đáp ứng được yêu cầu, thiếu bền vững; Kỷ luật, kỷ cương đã được tăng cường nhưng có nơi, có lúc còn chưa nghiêm.... Một số khó khăn, vướng mắc trong nhiều năm nhưng hiện nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Đánh giá khách quan, toàn diện về kết quả phát triển kinh tế - xã hội

Ngoài các nội dung đã được đề cập cụ thể trong các báo cáo, tờ trình của UBND Thành phố về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh 6 nhóm nội dung quan trọng đề nghị HĐND thành phố tập trung thảo luận, quyết định.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội và đầu tư công năm 2023 của thành phố; đánh giá các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để thảo luận kỹ lưỡng; từ đó phân tích, đặc biệt là dự báo và lượng hóa đầy đủ các yếu tố tác động và ảnh hưởng đến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của thành phố đảm bảo sát với thực tiễn, có tính đột phá, tính hiệu quả, tính khoa học và tính khả thi cao. Trong đó cần đặc biệt chú trọng lựa chọn những nhiệm vụ, đề án, dự án có trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2024.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố khóa XVI

Đối với các Nghị quyết chuyên đề, cơ chế, chính sách đặc thù, ông Đinh Tiến Dũng đề nghị HĐND thành phố đi sâu vào làm rõ các tác động, tính hiệu quả, các giải pháp đột phá, tầm nhìn xa hơn, bảo đảm phù hợp, khả thi để triển khai nhanh, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của Thủ đô; tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng, thể chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo tốt an sinh xã hội.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, cần tập trung rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhằm đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị đầu tư, lập dự án đầu tư, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công.

Kiên quyết cắt giảm vốn đầu tư cho các dự án không giải ngân được để chuyển bổ sung nguồn vốn chi trả nợ, thu hồi vốn ứng trước, các dự án cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện… nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. "Đây là nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên, liên tục do liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và nhiều lĩnh vực từ quy hoạch, kế hoạch, tài nguyên, môi trường, tài chính, quản lý đô thị, quản lý y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng", ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Do vậy, phải đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tiếp tục thực hiện tăng cường phân cấp, phân quyền, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, chú trọng đến các công trình lớn, trọng điểm, có tính đột phá và giá trị lan tỏa cao...