Chiều 28/2, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô về công tác chỉ đạo, hướng dẫn các cấp uỷ trực thuộc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội điểm Bộ Tư lệnh Thủ đô.



Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô (Ảnh: Hà Nội Mới)

Báo cáo của Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô cho thấy, đến ngày 28/2 đã có 172/188 chi bộ trong Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tư lệnh Thủ đô; 69/90 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ quân sự các quận huyện thị xã và 3/7 Đảng bộ bộ phận đã tiến hành Đại hội.

Ngoài ra, Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chỉ đạo Đảng bộ Cục Chính trị phối hợp với Ban Thường vụ Huyện uỷ Hoài Đức chỉ đạo Đảng bộ quân sự cục và huyện tiến hành Đại hội trước làm cơ sở rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho Đại hội cấp cơ sở.

Theo dự kiến, đầu tháng 3 tiến hành Đại hội Đảng bộ Cục Chính trị và Đại hội Đảng bộ quận sự huyện Hoài Đức.

Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô được Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội lựa chọn là Đảng bộ tiến hành Đại hội điểm cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với khối các Đảng bộ trực thuộc Thành uỷ Hà Nội, dự kiến thời gian diễn ra đại hội trong tháng 5 tới.

Đến nay các công việc chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh được tích cực triển khai đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư lệnh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: “Đối với dự thảo báo cáo chính trị đã xin ý kiến của các nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, đã hướng dẫn cho các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tham gia thảo luận tại đại hội và Đảng ủy quân sự các quận, huyện, thị xã tham gia đóng góp ý kiến. Kết quả, dự thảo các văn kiện đại hội cơ bản đã bảo đảm chất lượng, thể hiện rõ những nội dung theo yêu cầu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Quân ủy Trung ương và Kế hoạch của Thành ủy Hà Nội”.



Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ biểu dương sự nỗ lực đảm bảo tiến độ chuẩn bị công tác đại hội với 90% đại hội chi bộ, Đảng bộ bộ phận, Đảng bộ trực thuộc, đã thành công tốt đẹp để tiến tới Đại hội Đảng bộ bộ Tư lệnh Thủ đô. Đồng thời đề nghị tập trung nâng cao chất lượng, báo cáo chính trị tại đại hội để xứng đáng với vai trò, nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ tư lệnh Thủ đô, đóng chân trên địa bàn đặc biệt quan trọng, đầu não chính trị, trung tâm giao dịch quốc tế.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng đề nghị Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô rà soát các công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội điểm cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.



“Chúng ta phải làm sao cho Đại hội Bộ Tư lệnh thủ đô lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ. Là đảng bộ quân đội, lực lượng trung thành, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện và tuyệt đối của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương; lại là đơn vị được chọn làm điểm, vì vậy công tác tổ chức phải theo đúng quy định một cách chủ động, kịp thời bám sát các quy định của Trung ương, của quân ủy Trung ương, đảm bảo được tổ chức chu đáo, thành công tốt đẹp và an toàn tuyệt đối”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh./.