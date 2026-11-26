Buổi tiếp xúc được tổ chức trực tiếp tại phường An Đông, kết nối trực tuyến tới các phường: Chợ Quán, Chợ Lớn, Bình Tây, Diên Hồng, Bình Phú, Hòa Hưng, Vườn Lài, Xuân Hòa, Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Nhiêu Lộc, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Bình Tiên.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Duy Phương)

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Thị Sâm (phường An Đông) bày tỏ mong muốn được tiếp cận với Quy hoạch tổng thể Thành phố thời kỳ 2025 – 2050, tầm nhìn 100 năm, công bố quy hoạch rõ ràng chi tiết, cụ thể để người dân yên tâm xây dựng cuộc sống lâu dài. Bà Sâm lưu ý, hiện còn nhiều dự án chung cư cũ, xuống cấp, không phù hợp quy hoạch thì cần thay đổi để đô thị văn minh hơn.

Cử tri Nguyễn Thị Sâm, phường An Đông (Ảnh: Duy Phương)

Góp ý về hạ tầng giao thông, cử tri Nguyễn Thị Nguyệt Tú (phường Chợ Lớn) cho rằng, mạng lưới xe buýt trung chuyển đến các ga metro còn thưa, tần suất chuyến chưa đồng bộ với giờ tàu chạy gây bất tiện cho người dân. Cùng với đó, hệ thống vé chưa liên thông giữa metro và xe buýt, cũng như việc tra cứu thông tin các phương tiện công cộng chưa đồng bộ, liền mạch.

Cử tri Nguyễn Thị Nguyệt Tú, phường Chợ Lớn (Ảnh: Duy Phương)

Cử tri Tú đề nghị tăng cường các tuyến xe buýt trung chuyển, đặc biệt xe cỡ nhỏ để thuận tiện cho người dân, đồng thời sớm hoàn thiện cơ chế vé liên thông, hướng đến sử dụng chung một thẻ hoặc một ứng dụng cho cả tàu điện và xe buýt và có chính sách trợ giá hợp lý để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Cử tri Nguyễn Kiều Hoàng, phường Chợ Lớn (Ảnh: Duy Phương)

Cùng về vấn đề giao thông, cử tri Nguyễn Kiều Hoàng (phường Chợ Lớn) đề nghị có chính sách miễn lệ phí trước bạ với xe máy điện nhằm tạo động lực thúc đẩy người dân chuyển đổi phương tiện. Đồng thời, nghiên cứu bảo đảm tính công bằng trong chính sách ưu đãi giữa xe máy điện và ô tô điện.

Trả lời ý kiến cử tri, ông Trần Lưu Quang cho biết: Đối với chung cư cũ, Thành phố đang tập trung xử lý theo quy hoạch mới, trong đó không nén mật độ dân số cao tại khu vực trung tâm. Thay vào đó, định hướng của Thành phố là giãn dần ra vùng ven, với diện tích chỗ ở lớn hơn, đi kèm kết nối giao thông tốt hơn như đường sắt đô thị (metro), mở rộng các tuyến đường kết nối, và khu vực chung cư cũ có thể được cải tạo làm không gian công cộng.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang (Ảnh: Duy Phương)

Về vấn đề metro, xe buýt, Bí thư Thành uỷ TP.HCM ghi nhận việc chưa đồng bộ giữa các phương tiện công cộng. Hiện nay, việc điều phối xe buýt của Thành phố dựa trên số lượng hành khách và việc này sử dụng công nghệ. Sắp tới, các hạng mục phục vụ hành khách xe buýt sẽ tiếp tục được đầu tư đồng bộ.

Thành phố sẽ có bãi xe công cộng diện tích hơn 6 ha tại Công viên Lê Văn Tám với 6 tầng hầm, sử dụng thang máy thông minh tự động di chuyển phương tiện. Dự kiến thời gian tới sẽ triển khai các bãi xe như vậy ở Bến xe Miền Đông, công viên Tao Đàn, công viên 23/9…dọc theo các tuyến metro.

Đối với việc chuyển đổi xe điện, ông Trần Lưu Quang cho biết, Thành phố đang tính toán chính sách khuyến khích người dân trong lâu dài.