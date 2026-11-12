Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang yêu cầu không chậm trễ công việc khi chuyển giao nhân sự

Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND Thành phố có mặt đã bầu ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, ông Trần Lưu Quang chúc mừng ông Lê Quốc Phong được tín nhiệm giao trọng trách mới, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nhanh chóng bắt tay vào công việc, đáp ứng nhiệm vụ phát triển Thành phố trong giai đoạn mới.

Ông Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng ông Lê Quốc Phong và ông Nguyễn Văn Được.

Bí thư Thành ủy TP.HCM ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và những đóng góp quan trọng của ông Nguyễn Văn Được trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố, cùng tập thể lãnh đạo UBND Thành phố tập trung giải quyết khối lượng công việc lớn, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành.

Trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ông Nguyễn Văn Được tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy giữ vững đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Thời gian tới, ông Trần Lưu Quang cho rằng Thành phố có khối lượng công việc rất lớn, không gian phát triển được mở rộng, quy mô quản lý lớn hơn và nhiều cơ chế mới đang được triển khai. Việc kiện toàn nhân sự phải gắn với bảo đảm hoạt động của bộ máy thông suốt, công việc được tiếp nối liền mạch, không để quá trình chuyển giao ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu tập trung triển khai Quy hoạch tổng thể Thành phố, Luật Phát triển đô thị và các cơ chế, chính sách mới; đẩy nhanh tiến độ những dự án hạ tầng trọng điểm; giải quyết các điểm nghẽn về giao thông, chỉnh trang đô thị và môi trường.

Thành phố cần đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, phát huy các động lực tăng trưởng mới để thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Ông Trần Lưu Quang yêu cầu tân Chủ tịch UBND Thành phố nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể UBND Thành phố xác định rõ thứ tự ưu tiên, điều phối hoạt động của bộ máy, tập trung xử lý những vấn đề khó và công việc tồn đọng; chủ động quyết định trong khuôn khổ pháp luật vì lợi ích chung.

Yêu cầu đặt ra là kết quả điều hành phải thể hiện bằng những chuyển biến cụ thể trong thực tiễn, được người dân và doanh nghiệp trực tiếp cảm nhận. Các nhiệm vụ, chủ trương đã xác định cần được tổ chức thực hiện đến nơi đến chốn, đáp ứng yêu cầu phát triển Thành phố và sự mong đợi của cử tri.

Ngay sau kỳ họp, các nhiệm vụ phải được tiếp tục triển khai quyết liệt. Những dự án đang thực hiện cần được thúc đẩy tiến độ; những vấn đề đã có chủ trương phải tập trung xử lý dứt điểm; công việc người dân, doanh nghiệp đang chờ đợi phải được khẩn trương giải quyết.