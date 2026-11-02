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Bí thư Thành ủy TP.HCM trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho cán bộ lão thành

Thứ Hai, 14:36, 02/11/2026
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VOV.VN - Ngày 2/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đến nhà riêng, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng Đại tá Hoàng Hồng Bàn, nguyên Phó Đoàn trưởng Đoàn 817, Cục Nghiên cứu, Bộ Quốc phòng.

Đại tá Hoàng Hồng Bàn hiện sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 12, Đảng bộ phường Tân Bình, TP.HCM.

Tại buổi trao huy hiệu, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc Đại tá Hoàng Hồng Bàn sống trường thọ bên gia đình, con cháu, tiếp tục là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những đảng viên có quá trình cống hiến lâu dài, giữ vững phẩm chất người đảng viên, vì Đảng, vì dân.

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Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng Đại tá Hoàng Hồng Bàn (ảnh: Văn Minh)

Theo ông, đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân Đại tá Hoàng Hồng Bàn và gia đình, mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ phường Tân Bình. Đồng thời, đây là dịp để các thế hệ cán bộ, đảng viên học tập tinh thần cách mạng, ý chí kiên cường, lòng trung thành và trách nhiệm của các đảng viên lão thành.

Đại tá Hoàng Hồng Bàn sinh năm 1927, quê TP Hải Phòng, tham gia cách mạng từ sớm và trưởng thành trong môi trường quân đội. Ông trải qua nhiều vị trí công tác trong lĩnh vực tình báo, huấn luyện nghiệp vụ; từng phụ trách Ban Biên soạn tài liệu huấn luyện nghiệp vụ, Trường Sĩ quan T500 và giữ chức Phó Đoàn trưởng Đoàn 817, Cục Nghiên cứu, Bộ Quốc phòng.

Với những đóng góp trong quá trình công tác, ông được tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Nhất và hạng Ba, Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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