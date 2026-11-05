Bí thư Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại tỉnh Đồng Tháp

Phát biểu tại buổi lễ trao Huy hiệu Đảng, ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những đảng viên có quá trình cống hiến lâu dài, luôn giữ vững phẩm chất người đảng viên, hết lòng vì Đảng, vì dân. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân ông Ngô Văn Triệu và gia đình, mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp.

Ông Trần Lưu Quang chúc ông Ngô Văn Triệu luôn mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương; đồng thời mong muốn cán bộ, đảng viên địa phương noi gương, học tập phẩm chất đạo đức, lòng yêu nước và tinh thần cống hiến của những cán bộ, đảng viên lão thành cách mạng.

Ông Ngô Văn Triệu sinh ngày 30/12/1930, tại phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp; được kết nạp vào Đảng ngày 30/10/1948. Ông sớm tham gia cách mạng và trải qua nhiều nhiệm vụ công tác khác nhau, từ các đơn vị trong quân đội đến cán bộ huyện Thọ Xuân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; sau đó ông công tác tại huyện Gò Công Đông và thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp).

Từ tháng 6/2026, ông sinh hoạt tại Chi bộ ấp Trại Ngang, xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp. Trong quá trình tham gia cách mạng và công tác, ông được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen ghi nhận những đóng góp của mình.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TP. HCM và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp chụp ảnh lưu niệm với đảng viên Ngô Văn Triệu.

Nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2026), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp quyết định trao tặng Huy hiệu Đảng cho 1.012 đảng viên cao niên. Trong đó, có 2 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 10 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm; 19 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm; 19 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm; 29 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm; 112 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm; 477 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm; 80 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm và 264 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định truy tặng Huy hiệu Đảng cho 8 đảng viên. Cụ thể, có 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm và 4 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.