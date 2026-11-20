Năm học 2026 - 2027 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đức Long (Cao Bằng) chính thức vận hành theo mô hình trường nội trú liên cấp với hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, khang trang và hiện đại. Toàn trường hiện có 37 lớp với 725 học sinh (trong đó có 680 em ở nội trú), với 99,7% là con em đồng bào dân tộc thiểu số và hơn 32% thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Dù đối mặt với không ít thách thức trong giai đoạn đầu chuyển đổi, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã nỗ lực ổn định nề nếp dạy và học, duy trì tỷ lệ chuyên cần đạt 100%, đồng thời chú trọng chăm sóc sức khỏe, rèn luyện kỹ năng sống và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh.

Toàn trường hiện có 37 lớp với 725 học sinh (trong đó có 680 em ở nội trú), với 99,7% là con em đồng bào dân tộc thiểu số và hơn 32% thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Ảnh: Báo Cao Bằng

Phát biểu tri ân các thế hệ nhà giáo, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Phan Thăng An nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt: “Biên giới có thể xa trung tâm, nhưng trẻ em vùng biên giới không được xa cơ hội phát triển”; Đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kết hợp hài hòa giữa dạy chữ với giáo dục đạo đức, lòng yêu nước và ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Cùng với đó, cần chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần để mái trường nội trú thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai an toàn, ấm áp tình yêu thương.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Phan Thăng An nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt:“Biên giới có thể xa trung tâm, nhưng trẻ em vùng biên giới không được xa cơ hội phát triển”. Ảnh: Báo Cao Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng kỳ vọng mỗi thầy cô giáo sẽ tiếp tục giữ trọn ngọn lửa nhiệt huyết, không chỉ truyền đạt tri thức mà còn khơi dậy tiềm năng, chắp cánh ước mơ để học sinh tự tin vươn lên. Ngành giáo dục cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn về nhân sự để nhà trường phát triển bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đề nghị ngành giáo dục cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn về nhân sự để nhà trường phát triển bền vững. Ảnh: Báo Cao Bằng

Gửi gắm niềm tin tới các em học sinh qua thông điệp “Nơi các cháu sinh ra có thể còn nhiều khó khăn, nhưng ước mơ của các cháu không có giới hạn”, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng mong muốn các em chăm ngoan, rèn luyện tốt và giữ gìn bản sắc văn hóa quê hương. Qua đó, xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đức Long trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy - nơi học sinh mong muốn đến, thầy cô nguyện gắn bó, phụ huynh yên tâm gửi gắm và nhân dân tự hào.