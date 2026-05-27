Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng: Không chấp nhận tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng

Hội nghị không chỉ nhìn lại những kết quả bước đầu sau quá trình tinh gọn bộ máy tại Cao Bằng, mà còn thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực tiễn vận hành ở cơ sở.

Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tỉnh Cao Bằng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền được đẩy mạnh với hơn 2.200 nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực được giao cho cơ sở, qua đó từng bước phát huy tính chủ động của chính quyền cấp xã. Trong cải cách hành chính, khoảng 30% thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết. Toàn tỉnh tiếp nhận trên 173 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hồ sơ trực tuyến chiếm hơn 64%; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 97,6%. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2025 đạt hơn 96%. Hệ thống Trung tâm phục vụ hành chính công cùng hạ tầng số bước đầu vận hành thông suốt, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều khó khăn, tồn tại như năng lực quản trị ở một số nơi còn hạn chế; chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đồng đều; vẫn còn tâm lý trông chờ, ngại đổi mới, thiếu tinh thần hành động; việc phân cấp, phân quyền có mặt còn lúng túng; chuyển đổi số chưa đồng bộ, hạ tầng công nghệ thông tin còn khó khăn.

Bà Nguyễn Ngọc Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nùng Trí Cao đề xuất: “Chúng tôi kiến nghị cần quan tâm, đã giao việc thì phải đi đôi với giao nguồn lực. Tất cả 56 xã phường trên toàn tỉnh đều quan tâm đến việc bố trí nguồn lực trong thời gian tới để kiến tạo, quản trị phát triển tại địa phương. Thực tiễn hiện nay cho thấy cấp xã đang dành nhiều thời gian cho xây dựng kế hoạch, báo cáo cũng như cụ thể hóa các văn bản. Cũng mong các đồng chí lãnh đạo quan tâm có cơ chế, hay đánh giá để giảm tải việc cụ thể hóa, tập trung đánh giá bằng sản phẩm, cũng như bằng sự hài lòng của người dân trên địa bàn. Chúng tôi cũng kiến nghị giảm tải các hình thức hội họp, hội nghị trong thời gian tới, do khối lượng công việc tăng nhanh, có những cán bộ ở xã vừa họp vừa xử lý công việc chuyên môn, như vậy hiệu quả công việc hay hội nghị cũng chưa đạt hiệu quả cao, đề xuất đổi mới phương thức tập huấn, hội nghị theo hình thức ít, tăng thực hành, giảm triệu tập diện rộng, tăng tài liệu dùng chung…”

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh: Mục tiêu của việc sắp xếp tổ chức bộ máy không chỉ để tinh gọn đầu mối mà quan trọng hơn là xây dựng nền quản trị hiện đại, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn và tạo động lực phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trong đó, tỉnh không chấp nhận tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, thiếu tinh thần đổi mới.

“Vẫn còn khoảng cách giữa yêu cầu rất cao của Trung ương với điều kiện thực tiễn của một tỉnh miền núi, biên giới như Cao Bằng. Nếu không đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm và cách tổ chức thực hiện thì rất dễ rơi vào tình trạng: “Bộ máy mới nhưng tư duy cũ; mô hình mới nhưng cách làm không đổi”. Điều tỉnh cần nhất lúc này không chỉ là nguồn lực, mà là tinh thần đổi mới, ý chí vượt khó, khát vọng phát triển và trách nhiệm hành động của toàn bộ hệ thống chính trị" - Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An khẳng định rõ quan điểm này và đề nghị ngay sau Hội nghị, từng cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải cụ thể hoá thành chương trình hành động với tinh thần: Rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ người chịu trách nhiệm. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cao Bằng sẽ ban hành Chỉ thị chuyên đề để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nội dung này, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết định kỳ để đánh giá thực chất kết quả thực hiện.

UBND tỉnh Cao Bằng trao tặng Bằng khen cho 68 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cũng yêu cầu toàn hệ thống chính trị tạo chuyển biến thực chất về chuyển đổi số và cải cách hành chính; coi đây không phải phong trào hình thức mà là cuộc cách mạng về phương thức quản trị và phục vụ Nhân dân. Cùng với đó, tỉnh Cao Bằng tập trung xây dựng văn hóa hành động thực chất với tinh thần “Nói thật, làm thật, hiệu quả thật, trách nhiệm thật”; khuyến khích cán bộ đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời kiên quyết khắc phục bệnh hình thức, báo cáo không sát thực tế, chạy theo thành tích.