Đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương khi trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam sau một năm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I vào thực tiễn.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Việt Nam.

PV: Trước hết, đồng chí chia sẻ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I đã được triển khai, đi vào cuộc sống như thế nào?

Đồng chí Phạm Đại Dương: Đầu tiên phải nói rằng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã được chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng và đi được đến mục tiêu cuối cùng là hoàn thành được hai nhiệm vụ 100 năm; vừa là mang tính chất tổng quát, tầm nhìn lâu dài, giải quyết những vấn đề cụ thể. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói, chúng ta bước vào kỷ nguyên vươn mình và tinh thần của Nghị quyết XIV cũng theo tinh thần bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Đối với địa phương, chúng tôi cũng theo tinh thần đó; khi làm dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, sau khi hợp nhất, cũng trên tinh thần dự thảo của Nghị quyết Đại hội XIV. Nghị quyết lần này chúng tôi làm tính bao quát như vậy nhưng mà tính hành động cũng rất cao, giải quyết những vấn đề rất cụ thể. Ví dụ như nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, nghị quyết về y tế, về giáo dục, về thể chế... Và cũng theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt của Đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, là Nghị quyết không phải chỉ quán triệt là xong, không chỉ đưa đến cho cán bộ, đảng viên là xong mà phải có tính thực thi, tính hành động rất cao, rất quyết liệt, lan tỏa ra cuộc sống, tới người dân.

Khi có được những Nghị quyết thì đi đến xây dựng Chương trình hành động và kế hoạch thực hiện của tỉnh và cũng yêu cầu các cấp ủy cũng phải xây dựng các kế hoạch và các chương trình của riêng mình, để làm sao đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Trong các chương trình phải có những hành động rất cụ thể, mà để hoàn thành được thì phải rõ người, rõ việc, như chúng ta vẫn nói là "6 rõ", phải có kết quả và đi đến kết quả cuối cùng. Kết quả cuối cùng đó như tôi có trao đổi thì đấy là kinh tế có phát triển không, điều kiện của người dân có được tốt lên hay không, thì tất cả những cái đó thể hiện bằng kết quả, con số. Ví dụ như để nói về phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng hai con số, thì 9 tháng đầu năm Phú Thọ đạt được yêu cầu là tăng trưởng hai con số, trên 10%. Ở quý I, quý II thì tăng trưởng cao hơn, ở quý III thấp hơn so với kế hoạch mà chúng tôi dự kiến một chút do những điều kiện thực tiễn. Ví dụ, một trong những đóng góp lớn cho tăng trưởng của Phú Thọ là Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, thì vừa rồi do điều kiện khí hậu, thời tiết nên không có nước và nhà máy không phát điện được. Cũng như trong quý III có tháng 7 (tháng Ngâu), những nhà máy sản xuất ô tô, xe máy tăng trưởng cũng thấp đi... thì chúng tôi phải tính toán.

PV: Trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số như đồng chí chia sẻ còn gặp những khó khăn nhất định. Vậy để hoàn thành mục tiêu, tỉnh đã triển khai những giải pháp gì?

Đồng chí Phạm Đại Dương: Trung ương thì giao cho tỉnh Phú Thọ tăng trưởng cả năm là 11%. Để mà tăng trưởng được 11% thì quý IV là phải 13,5%. Chúng tôi cố gắng, nỗ lực hết sức nhưng cũng nhìn nhận được những khó khăn là đầu vào giá nguyên liệu, đầu vào nhân công vẫn tăng, đầu vào giá điện vẫn cao, lãi suất ngân hàng vẫn cao. Đối với lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, xây dựng..., thì bị ảnh hưởng bởi những yếu tố đầu vào như vậy. Và chúng tôi cũng phải nhìn tới định hướng phát triển lâu dài chứ không chỉ tập trung tăng trưởng cho một thời gian ngắn; tăng trưởng nhanh nhưng mà phải bền vững.

Ông Phạm Đại Dương chia sẻ về các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ.

Vừa rồi Hội nghị Trung ương 3 thông qua nghị quyết về mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới, dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Về cơ bản, chúng tôi cũng nhìn nhận là hiện nay tăng trưởng của Phú Thọ nói riêng và của cả nước nói chung vẫn đang dựa vào vốn, dựa vào lực lượng lao động, dựa vào tài nguyên. Thế thì bây giờ phải đưa khoa học công nghệ vào để thành một động lực tăng trưởng mới. Chúng tôi bắt đầu xây dựng một lộ trình triển khai Đề án mô hình phát triển đất nước, dần dần đưa khoa học công nghệ vào. Tiếp tục mở rộng các khu công nghiệp, nhưng mà các khu công nghiệp thì khu trú theo thu hút. Một là nếu FDI thì phải thế hệ mới, tức là phải có hàm lượng công nghệ cao và phải tính đến chuyện chuyển giao công nghệ. Hai là phải thúc đẩy cho doanh nghiệp của Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng mà chúng ta vẫn nói là tăng tỷ lệ nội địa hóa. Làm thế nào để cho doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia được chuỗi cung ứng. Thì chúng tôi cũng xây dựng những chương trình như vậy để vừa đảm bảo được tốc độ tăng trưởng của năm 2026 theo yêu cầu của Trung ương, lại vừa chuẩn bị một bước tiếp theo cho một giai đoạn dài.

PV: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đã góp phần như thế nào vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Đại Dương: Để làm thành công trong chuyển đổi số thì đầu tiên là về tư duy quản trị phải rõ ràng, còn công nghệ chỉ là phần hỗ trợ thôi. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo thì cũng có hai phần, một là hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo phải rất thực chất, phải phù hợp. Ví dụ hiện nay, các khu công nghiệp chẳng hạn, các doanh nghiệp bây giờ muốn tham gia vào chuỗi FDI ban đầu thì phải đổi mới công nghệ, thì tính toán phương án hỗ trợ như thế nào. Còn với khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng là một trong những lực lượng rất lớn đóng góp vào nền kinh tế thì phải hỗ trợ những chương trình chuyển đổi số, đào tạo... Tỉnh xây dựng một đề án về chuyển đổi số, một đề án về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Nghị quyết 57 ứng dụng được vào hết tất cả các ngành, các lĩnh vực, đều phải có những chương trình rất cụ thể. Đóng góp lớn hiện nay cho tăng trưởng vẫn là khu vực công nghiệp, làm sao mà nối được doanh nghiệp trong nước của mình đổi mới công nghệ, đáp ứng được yêu cầu của quốc tế, để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!