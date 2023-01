Người lính trên đảo Bình Ba: Đảm bảo an toàn từ hướng biển cho đất liền đón Xuân

Sau gần 1 giờ đồng hồ cùng xuồng CQ vượt sóng trong tiết trời mưa, gió mùa, biển động, chúng tôi có mặt tại đảo Bình Ba (xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), đi tiếp gần 3 km đường núi dốc, chúng tôi mới đến được nơi đóng quân của Trạm Rada 570 và các điểm trên đảo.

Trạm Rađa 570,Trung đoàn 451 Vùng 4 Hải quân đóng quân ở độ cao hơn 200m so với mực nước biển. Trạm có nhiệm vụ quan sát vùng trời vùng, vùng biển, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống đột xuất, bảo vệ an toàn an ninh Căn cứ Cam Ranh. Dẫu chỉ cách TP Nha Trang chừng 60km nhưng thời tiết ở đây rất khắc nghiệt, chịu nhiều ảnh hưởng của mưa giông, sấm sét, trời nhiều sương mù, biển động. Cán bộ chiến sĩ không chỉ lo an toàn cho người, mà còn đảm bảo khí tài phục vụ nhiệm vụ quan sát trên biển.

CBCS Trạm 570 trong kíp trực quan sát vùng biển

Thượng uý Phạm Như Tuấn Anh, Trạm trưởng Trạm Ra đa 570 cho biết, mỗi ngày, có hàng nghìn phương tiện dân sự và quân sự qua lại khu vực biển nên mỗi CBCS Trạm 570 canh trực 24/24h, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, giữ gìn sự bình yên cho biển trời Tổ quốc.

Những ngày Tết Nguyên đán đang cận kề, những người lính trên Trạm 570 vừa trực sẵn sàng chiến đấu, vừa chuẩn bị đón Tết. Đến nay, đơn vị đã chuẩn bị xong lương thực, thực phẩm để bộ đội vui Tết, đón xuân. Khái niệm “Ăn Tết trên đảo” từ lâu đã ngấm vào máu thịt mỗi CBCS Trạm ra đa 570 bởi vào mỗi dịp Tết, toàn bộ lực lượng ở lại trực, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Được đoàn công tác đến thăm, động viên và tặng quà Tết sớm, CBCS Trạm rất vui, phấn khởi. Đó là sự động viên, quan tâm kịp thời của BTL Vùng, CBCS lấy đó là động lực, vượt mọi khó khăn nơi núi cao đảo xa, nỗ lực, phấn đấu quan sát, quyết tâm bảo vệ biển đảo, hoàn thanh tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn từ hướng biển để đất liền vui Tết đón Xuân. Thượng uý Phạm Như Tuấn Anh, khẳng định.

Chiến sĩ Trạm 570 trang trí phòng đón Xuân

Là những người lính biển thực hiện nhiệm vụ trên các đài quan sát nơi núi cao, đảo xa, mặc dù trực Tết nhưng CBCS Trạm Bình Ba luôn xác định rõ tư tưởng, an tâm công tác. Thượng uý Nguyễn Hữu Hoàng, Trạm trưởng trạm Bình Ba, Tiểu đoàn 458 chia sẻ, đoàn công tác kiểm tra mọi hoạt động của đơn vị và mang Xuân sớm ra đảo là món quà lớn, động viên tinh thần CBCS tại Trạm. Những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Trạm luôn duy trì quân số trực cao nhất, tăng cường quan sát, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống. Mỗi CBCS xác định rõ nhiệm vụ và có ý chí quyết tâm cao, bảo vệ an toàn căn cứ Cam Ranh và bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.

Thời điểm cận Tết, khu vực biển, đảo Nam Trung bộ đang bị ảnh hưởng của gió mùa, biển động, sương mù, tầm nhìn hạn chế; hoạt động của tàu bè đi lại trên biển nhiều, nhất là những tàu thuyền của nước ngoài nên việc canh trực của cán bộ, chiến sĩ trên các Trạm luôn phải tập trung cao độ hơn, phải theo dõi, quản lý tốt toàn bộ các loại mục tiêu để kịp thời báo cáo cấp trên có biện pháp xử lý.

Cán bộ, nhân viên kỹ thuật Trạm 570 bảo quản, bảo dưỡng trang bị

Chứng kiến phiên trực của CBCS trên Trạm 570, tiếng máy rada quét mục tiêu ồn ào không làm kíp trực phân tâm. Sự căng thẳng, nghiêm túc hiện rõ trên từng khuôn mặt CBCS bởi mục tiêu xuất hiện không kể thời gian. Thiếu uý QNCN Phạm Minh Công, trắc thủ Ra đa cho biết, lúc thời tiết xấu, biển động, trời mù như những ngày này, có những vùng “mù” radar nên trắc thủ phải nhận định đúng, chính xác, nếu không sẽ sót mục tiêu, hậu quả khôn lường. Để không sót lọt mục tiêu, ngoài việc thao tác trên máy, còn phải quan sát mắt, quan sát mục tiêu trên không tầm thấp...; đo báo nhanh và xác minh kịp thời để giúp chỉ huy kết luận mục tiêu.

Kiểm tra thực tế tại các Trạm, Đại tá Trần Mạnh Chiến, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân ghi nhận những thành tích của Trạm Rađa 570 và Trạm Bình Ba; đồng thời quán triệt nhiệm vụ, động viên các cán bộ, chiến sĩ của các Trạm tiếp tục giữ vững tư tưởng, phát huy thành tích sẵn sàng chiến đấu, quan sát phát hiện, không để sót lọt mục tiêu, không để bị động bất ngờ từ hướng biển, xứng đáng là "mắt thần" canh giữ biển đảo, bảo vệ an toàn Căn cứ Cam Ranh.

Đại tá Trần Mạnh Chiến, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân tặng quà Tết cho CBCS Trạm Bình Ba, Tiểu đoàn 458

Đại tá Trần Mạnh Chiến nhấn mạnh: Với đặc thù của đơn vị hoạt động trong môi trường khí hậu khắc nghiệt, đóng quân xa đơn vị, điều kiện khí hậu, sinh hoạt khó khăn, song các CBCS của Trạm Ra đa, các trạm quan sát đã đoàn kết một lòng, thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Vùng 4. Trong không khí của mùa Xuân mới đang về, chúc các đồng chí cùng gia đình luôn mạnh khỏe, đoàn kết,vượt mọi khó khăn, làm tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Chúng ta tin tưởng rằng với tinh thần quyết tâm cao, trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, các CBCS sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đón Tết cổ truyền thật đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Đại tá Trần Mạnh Chiến, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân tặng quà Tết cho CBCS Trạm Ra đa 570

Mặc dù ăn Tết xa gia đình, song tinh thần trách nhiệm của CBCS các Trạm trên đảo Bình Ba luôn quyết tâm, cùng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ, chiến sĩ luôn an tâm công tác, quyết tâm không để nhầm lẫn, sót lọt mục tiêu, sẵn sàng đảm bảo an toàn từ hướng biển cho đất liền đón Xuân. Đảng ủy, BTL Vùng 4 Hải quân đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để tổ chức đón Tết thật đầm ấm cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là những CBCS trực Tết trên tàu, đài, trạm trên núi cao, đảo xa./.