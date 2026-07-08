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Biên phòng Lạng Sơn, Cao Bằng nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

Thứ Tư, 18:04, 08/07/2026
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VOV.VN - Sáng 8/7, Đoàn đại biểu 17 Đồn Biên phòng của Bộ đội Biên phòng các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn (Việt Nam) và Đoàn đại biểu Chi đội Quản lý biên giới Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức hội đàm định kỳ quý II năm 2026.

Qúy II/2026, lực lượng Biên phòng 2 tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn cùng Chi đội Quản lý biên giới Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) đã tích cực hợp tác, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, hiệu quả, thực chất nhằm duy trì, thực hiện nghiêm 3 văn kiện pháp lý về biên giới. 

Kịp thời thông báo cho nhau thông tin, tình hình liên quan được 133 lần; tổ chức tuần tra biên giới song phương 2 lần; phối hợp tăng cường quản lý biên giới; đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và tội phạm xuyên biên giới, giải quyết, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình hình, vụ việc phát sinh trên biên giới, cửa khẩu. Hai Bên cũng phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý kiểm soát xuất, nhập cảnh, thông quan hàng hóa, duy trì an ninh, an toàn tại cửa khẩu; đã làm thủ tục cho hơn 1,2 triệu lượt người xuất nhập cảnh và hơn 165.000 lượt phương tiện xuất, nhập khẩu…

bien phong lang son, cao bang nang cao hieu qua phoi hop quan ly, bao ve bien gioi hinh anh 1
Đoàn Đại biểu 17 Đồn Biên phòng của Bộ đội Biên phòng các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn (Việt Nam) và Đoàn đại biểu Chi đội Quản lý biên giới Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức hội đàm định kỳ quý II năm 2026.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện nghiêm các thỏa thuận đã ký kết; duy trì cơ chế gặp gỡ, hội đàm, trao đổi thông tin và phối hợp xử lý kịp thời, có hiệu quả các sự kiện biên giới ngay từ cơ sở. Thúc đẩy mạnh mẽ các hình thức hợp tác, phối hợp tổ chức hoạt động tuần tra liên hợp, trao đổi kinh nghiệm quản lý, bảo vệ biên giới. Đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật xuyên biên giới, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu hai nước. Duy trì hoạt động lưu thông biên giới, cửa khẩu theo đúng pháp luật và thông lệ quốc tế, thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế giữa các địa phương biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng.

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Hai bên thống nhất duy trì hoạt động lưu thông biên giới, cửa khẩu theo đúng pháp luật và thông lệ quốc tế, thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế giữa các địa phương biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng

 

Duy Thái-Huy Dương/VOV-Đông Bắc
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