Biến việc khó thành dễ nhờ "gần dân, sát việc" của xã Hiển Khánh, Ninh Bình

Phục vụ người dân thông suốt

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã Hiển Khánh đối mặt với nhiều khó khăn khi trụ sở thay đổi, khoảng cách đi lại xa hơn, điều kiện làm việc ban đầu chưa đồng bộ. Tuy nhiên, với sự chủ động chuẩn bị từ sớm, bộ máy chính quyền nhanh chóng được kiện toàn, bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân không bị gián đoạn.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Hiển Khánh cho biết: "Ngay khi có phương án sắp xếp, địa phương đã tổ chức nhiều cuộc họp để xây dựng quy chế làm việc, bố trí lại trụ sở, hoàn thiện trang thiết bị, đặc biệt là hạ tầng phục vụ chuyển đổi số. Chúng tôi xác định, khó khăn lớn nhất là việc đi lại của người dân, nhất là người cao tuổi. Vì vậy, quan điểm là hồ sơ đủ điều kiện phải giải quyết ngay trong ngày, hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần”.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Hiển Khánh

Nhờ đó, sau hơn 9 tháng vận hành, Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã đã tiếp nhận gần 800 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt mức cao, mức độ hài lòng của người dân duy trì trên 90%.

Anh Bùi Văn Mạnh, người dân đến làm thủ tục đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã cho biết, cán bộ hướng dẫn rất cụ thể, tận tình từng bước. Hồ sơ nếu đầy đủ thì được tiếp nhận và giải quyết ngay trong ngày, không phải đi lại nhiều lần giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí và cảm thấy yên tâm hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Các thủ tục được giải quyết nhanh chóng

Không chỉ dừng ở cải cách hành chính, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng được xã Hiên KHánh triển khai đồng bộ. Trong quý I/2026, xã gieo cấy hơn 1.660 ha lúa Xuân, duy trì sản xuất nông nghiệp ổn định; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường.

Đáng chú ý, xã đã tổ chức đấu giá thành công 67 lô đất, thu về hơn 91 tỷ đồng, đồng thời giải quyết dứt điểm nhiều hồ sơ tồn đọng kéo dài. Song song với đó, các mô hình kinh tế tiếp tục được hỗ trợ phát triển. Hiện xã Hiển Khánh có 11 hợp tác xã hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó các hợp tác xã nông nghiệp giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức lại sản xuất và liên kết tiêu thụ.

Cơ sở sản xuất của hợp tác xã Bốn Thuận

Ông Hoàng Văn Bốn, Chủ tịch HĐQT hợp tác xã Bốn Thuận cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, nhiều thủ tục được giải quyết ngay tại xã, giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh thuận lợi hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Có thể thấy, sự đồng bộ từ cải cách hành chính đến thúc đẩy phát triển kinh tế đang giúp Hiển Khánh xây dựng nền tảng niềm tin vững chắc trong nhân dân, tạo tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo.

Gỡ “điểm nghẽn” khơi dậy nội lực

Bên cạnh những kết quả tích cực, Hiển Khánh cũng phải đối mặt với không ít tồn đọng sau sắp xếp đơn vị hành chính, chủ yếu liên quan đến đất đai, đơn thư khiếu kiện và giải phóng mặt bằng. Xác định đây là “điểm nghẽn” cần tháo gỡ, chính quyền xã lựa chọn cách tiếp cận trực diện: đối thoại công khai, minh bạch và đặt quyền lợi chính đáng của người dân làm trung tâm.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, khi các quy định pháp luật được giải thích rõ ràng, người dân sẽ hiểu và sẵn sàng hợp tác. Thực tế đã có những vụ việc tồn đọng hơn 10 năm, nhưng sau các cuộc đối thoại thẳng thắn, người dân đã đồng thuận và tự nguyện rút đơn khiếu kiện.

Điểm mới của mô hình chính quyền hai cấp là sự phân cấp rõ ràng, giúp cấp xã chủ động hơn trong giải quyết công việc. Trước đây, nhiều nội dung phải chờ phối hợp với cấp trên, nhưng nay xã có thể trực tiếp làm việc với từng hộ dân, rút ngắn quy trình xử lý.

Nhờ đó, tiến độ giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án được đẩy nhanh. Có dự án chỉ sau một cuộc họp dân, toàn bộ các hộ đã thống nhất, không phát sinh vướng mắc. Khi người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài, nhất là các công trình phục vụ chính đời sống của họ, việc vận động trở nên thuận lợi hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc tháo gỡ các vấn đề tồn đọng, sự đồng thuận còn lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Tại nhiều thôn xóm, phong trào chỉnh trang nhà văn hóa, mở rộng đường giao thông, xây dựng sân thể thao diễn ra sôi nổi, với sự tham gia tích cực của người dân.

Tại thôn Bái Vọng, công trình sân sinh hoạt cộng đồng rộng gần 800 m² đang được triển khai từ nguồn xã hội hóa. Trước đây, khu đất này là bãi đất hoang, gây ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan. Nhờ sự vào cuộc của chính quyền và sự đồng thuận của người dân, công trình đang dần hình thành, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Ông Phạm Văn Nghĩa, Trưởng thôn Bái Vọng

Ông Phạm Văn Nghĩa, Trưởng thôn Bái Vọng cho biết, từ sự tiên phong ủng hộ của Chủ tịch UBND xã, phong trào nhanh chóng lan tỏa, thôn chủ động vận động người dân và con em xa quê chung tay đóng góp. Nhờ đó, đến nay đã huy động được khoảng 160 triệu đồng để thực hiện công trình.

Một điểm đáng chú ý trong cách làm của Hiển Khánh là phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng. Chính quyền chủ động lập danh sách, giữ liên lạc với cán bộ nghỉ hưu, doanh nhân, người thành đạt để kịp thời thông tin về các chủ trương, công trình. Đồng thời, mọi kế hoạch, dự toán kinh phí đều được công khai, minh bạch, qua đó tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.

“Khi mục tiêu rõ ràng, vì lợi ích chung, người dân trong hay ngoài địa phương đều sẵn sàng ủng hộ. Có những công trình nhỏ nhưng huy động được nguồn lực rất lớn từ xã hội hóa”, ông Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.

Sân thể thao của thôn Bái Vọng đang được cải tạo từ đóng góp của người dân.

Từ thực tiễn có thể thấy, giá trị cốt lõi của mô hình chính quyền hai cấp không chỉ nằm ở việc tinh gọn bộ máy, mà chính là sự đổi mới trong cách làm. Khi chính quyền gần dân, minh bạch và nhất quán trong hành động, những vấn đề tưởng chừng khó khăn cũng dần được tháo gỡ.

“Chúng tôi xác định, mấu chốt vẫn là niềm tin. Khi người dân tin chính quyền làm vì dân, công khai, minh bạch thì việc khó cũng thành dễ”, Chủ tịch UBND xã Hiển Khánh nhấn mạnh.

Sự chuyển biến từ quản lý sang phục vụ, từ hành chính sang đồng hành đang giúp Hiển Khánh khơi thông các “điểm nghẽn”, tạo động lực phát triển bền vững từ cơ sở.