中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Biến việc khó thành dễ nhờ "gần dân, sát việc" của xã Hiển Khánh, Ninh Bình

Thứ Sáu, 15:59, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền hai cấp, xã Hiển Khánh (Ninh Bình) cho thấy chuyển biến rõ nét trong công tác điều hành. Bằng việc đối thoại trực diện và công khai minh bạch, địa phương đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, tạo niềm tin, huy động nguồn lực trong nhân dân.

Phục vụ người dân thông suốt

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã Hiển Khánh đối mặt với nhiều khó khăn khi trụ sở thay đổi, khoảng cách đi lại xa hơn, điều kiện làm việc ban đầu chưa đồng bộ. Tuy nhiên, với sự chủ động chuẩn bị từ sớm, bộ máy chính quyền nhanh chóng được kiện toàn, bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân không bị gián đoạn.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Hiển Khánh cho biết: "Ngay khi có phương án sắp xếp, địa phương đã tổ chức nhiều cuộc họp để xây dựng quy chế làm việc, bố trí lại trụ sở, hoàn thiện trang thiết bị, đặc biệt là hạ tầng phục vụ chuyển đổi số. Chúng tôi xác định, khó khăn lớn nhất là việc đi lại của người dân, nhất là người cao tuổi. Vì vậy, quan điểm là hồ sơ đủ điều kiện phải giải quyết ngay trong ngày, hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần”.

bien viec kho thanh de nho gan dan, sat viec cua xa hien khanh, ninh binh hinh anh 1
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Hiển Khánh

Nhờ đó, sau hơn 9 tháng vận hành, Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã đã tiếp nhận gần 800 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt mức cao, mức độ hài lòng của người dân duy trì trên 90%. 

Anh Bùi Văn Mạnh, người dân đến làm thủ tục đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã cho biết, cán bộ hướng dẫn rất cụ thể, tận tình từng bước. Hồ sơ nếu đầy đủ thì được tiếp nhận và giải quyết ngay trong ngày, không phải đi lại nhiều lần giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí và cảm thấy yên tâm hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính.

bien viec kho thanh de nho gan dan, sat viec cua xa hien khanh, ninh binh hinh anh 2
Các thủ tục được giải quyết nhanh chóng

Không chỉ dừng ở cải cách hành chính, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng được xã Hiên KHánh triển khai đồng bộ. Trong quý I/2026, xã gieo cấy hơn 1.660 ha lúa Xuân, duy trì sản xuất nông nghiệp ổn định; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường.

Đáng chú ý, xã đã tổ chức đấu giá thành công 67 lô đất, thu về hơn 91 tỷ đồng, đồng thời giải quyết dứt điểm nhiều hồ sơ tồn đọng kéo dài. Song song với đó, các mô hình kinh tế tiếp tục được hỗ trợ phát triển. Hiện xã Hiển Khánh có 11 hợp tác xã hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó các hợp tác xã nông nghiệp giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức lại sản xuất và liên kết tiêu thụ.

bien viec kho thanh de nho gan dan, sat viec cua xa hien khanh, ninh binh hinh anh 3
Cơ sở sản xuất của hợp tác xã Bốn Thuận

Ông Hoàng Văn Bốn, Chủ tịch HĐQT hợp tác xã Bốn Thuận cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, nhiều thủ tục được giải quyết ngay tại xã, giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh thuận lợi hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Có thể thấy, sự đồng bộ từ cải cách hành chính đến thúc đẩy phát triển kinh tế đang giúp Hiển Khánh xây dựng nền tảng niềm tin vững chắc trong nhân dân, tạo tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo.

Gỡ “điểm nghẽn” khơi dậy nội lực 

Bên cạnh những kết quả tích cực, Hiển Khánh cũng phải đối mặt với không ít tồn đọng sau sắp xếp đơn vị hành chính, chủ yếu liên quan đến đất đai, đơn thư khiếu kiện và giải phóng mặt bằng. Xác định đây là “điểm nghẽn” cần tháo gỡ, chính quyền xã lựa chọn cách tiếp cận trực diện: đối thoại công khai, minh bạch và đặt quyền lợi chính đáng của người dân làm trung tâm.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, khi các quy định pháp luật được giải thích rõ ràng, người dân sẽ hiểu và sẵn sàng hợp tác. Thực tế đã có những vụ việc tồn đọng hơn 10 năm, nhưng sau các cuộc đối thoại thẳng thắn, người dân đã đồng thuận và tự nguyện rút đơn khiếu kiện.

Điểm mới của mô hình chính quyền hai cấp là sự phân cấp rõ ràng, giúp cấp xã chủ động hơn trong giải quyết công việc. Trước đây, nhiều nội dung phải chờ phối hợp với cấp trên, nhưng nay xã có thể trực tiếp làm việc với từng hộ dân, rút ngắn quy trình xử lý.

Nhờ đó, tiến độ giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án được đẩy nhanh. Có dự án chỉ sau một cuộc họp dân, toàn bộ các hộ đã thống nhất, không phát sinh vướng mắc. Khi người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài, nhất là các công trình phục vụ chính đời sống của họ, việc vận động trở nên thuận lợi hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc tháo gỡ các vấn đề tồn đọng, sự đồng thuận còn lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Tại nhiều thôn xóm, phong trào chỉnh trang nhà văn hóa, mở rộng đường giao thông, xây dựng sân thể thao diễn ra sôi nổi, với sự tham gia tích cực của người dân.

Tại thôn Bái Vọng, công trình sân sinh hoạt cộng đồng rộng gần 800 m² đang được triển khai từ nguồn xã hội hóa. Trước đây, khu đất này là bãi đất hoang, gây ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan. Nhờ sự vào cuộc của chính quyền và sự đồng thuận của người dân, công trình đang dần hình thành, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

bien viec kho thanh de nho gan dan, sat viec cua xa hien khanh, ninh binh hinh anh 4
Ông Phạm Văn Nghĩa, Trưởng thôn Bái Vọng

Ông Phạm Văn Nghĩa, Trưởng thôn Bái Vọng cho biết, từ sự tiên phong ủng hộ của Chủ tịch UBND xã, phong trào nhanh chóng lan tỏa, thôn chủ động vận động người dân và con em xa quê chung tay đóng góp. Nhờ đó, đến nay đã huy động được khoảng 160 triệu đồng để thực hiện công trình.

Một điểm đáng chú ý trong cách làm của Hiển Khánh là phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng. Chính quyền chủ động lập danh sách, giữ liên lạc với cán bộ nghỉ hưu, doanh nhân, người thành đạt để kịp thời thông tin về các chủ trương, công trình. Đồng thời, mọi kế hoạch, dự toán kinh phí đều được công khai, minh bạch, qua đó tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.

“Khi mục tiêu rõ ràng, vì lợi ích chung, người dân trong hay ngoài địa phương đều sẵn sàng ủng hộ. Có những công trình nhỏ nhưng huy động được nguồn lực rất lớn từ xã hội hóa”, ông Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.

bien viec kho thanh de nho gan dan, sat viec cua xa hien khanh, ninh binh hinh anh 5
Sân thể thao của thôn Bái Vọng đang được cải tạo từ đóng góp của người dân.

Từ thực tiễn có thể thấy, giá trị cốt lõi của mô hình chính quyền hai cấp không chỉ nằm ở việc tinh gọn bộ máy, mà chính là sự đổi mới trong cách làm. Khi chính quyền gần dân, minh bạch và nhất quán trong hành động, những vấn đề tưởng chừng khó khăn cũng dần được tháo gỡ.

“Chúng tôi xác định, mấu chốt vẫn là niềm tin. Khi người dân tin chính quyền làm vì dân, công khai, minh bạch thì việc khó cũng thành dễ”, Chủ tịch UBND xã Hiển Khánh nhấn mạnh.

Sự chuyển biến từ quản lý sang phục vụ, từ hành chính sang đồng hành đang giúp Hiển Khánh khơi thông các “điểm nghẽn”, tạo động lực phát triển bền vững từ cơ sở.

z7591482324702_dfa8a860dabc8f524d18aed2a748f379.jpg

Phường Thành Nam, Ninh Bình xóa khoảng cách "phố - làng" bằng nhịp cầu công nghệ

VOV.VN - Sáp nhập phường công nghiệp và xã thuần nông, phường Thành Nam đối mặt “độ vênh” phố - làng. Địa phương đã lấy công nghệ số làm “mắt xích”, lấy sự tiện lợi làm thước đo và vươn lên đứng đầu tỉnh năm 2025 về Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: chính quyền hai cấp Hiển Khánh Ninh Bình
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Người dân ở Yên Sơn (Ninh Bình) không rành công nghệ vẫn làm thủ tục dễ dàng

VOV.VN - Không điện thoại thông minh, không biết dùng mạng, cũng chẳng quen với các thao tác số, nhưng nhiều người dân vùng cao phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình, vẫn có thể làm xong thủ tục hành chính nhanh chóng nhờ sự hướng dẫn tận tình của cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường.

VOV.VN - Không điện thoại thông minh, không biết dùng mạng, cũng chẳng quen với các thao tác số, nhưng nhiều người dân vùng cao phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình, vẫn có thể làm xong thủ tục hành chính nhanh chóng nhờ sự hướng dẫn tận tình của cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường.

Chủ động sắp xếp nhân sự, Hải Hậu (Ninh Bình) vận hành trơn tru sau sáp nhập

VOV.VN - Sau khi sáp nhập, bộ máy hành chính ở xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình nhanh chóng đi vào ổn định nhờ cách sắp xếp nhân sự linh hoạt ai quen việc nào tiếp tục làm việc đó. Cách làm “thuận tay, hợp việc” này giúp công việc không bị gián đoạn, người dân được phục vụ thông suốt.

VOV.VN - Sau khi sáp nhập, bộ máy hành chính ở xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình nhanh chóng đi vào ổn định nhờ cách sắp xếp nhân sự linh hoạt ai quen việc nào tiếp tục làm việc đó. Cách làm “thuận tay, hợp việc” này giúp công việc không bị gián đoạn, người dân được phục vụ thông suốt.

Công an phường Nam Định (Ninh Bình): Vững vàng sau sáp nhập, trọn niềm tin của dân

VOV.VN - Địa bàn mở rộng, công việc nhiều hơn và thách thức lớn hơn sau sáp nhập nhưng cán bộ chiến sĩ Công an phường Nam Định (Ninh Bình) vẫn vững vàng giữa muôn nẻo gian nan. Họ chọn cho mình cách gần dân, hiểu dân, tận tụy từng ngày để bình yên ở lại trong từng khu phố, từng mái nhà.

VOV.VN - Địa bàn mở rộng, công việc nhiều hơn và thách thức lớn hơn sau sáp nhập nhưng cán bộ chiến sĩ Công an phường Nam Định (Ninh Bình) vẫn vững vàng giữa muôn nẻo gian nan. Họ chọn cho mình cách gần dân, hiểu dân, tận tụy từng ngày để bình yên ở lại trong từng khu phố, từng mái nhà.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội