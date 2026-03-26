“Biểu tượng mới” cho quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức LB Nga từ ngày 22-25/03 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ LB Nga Mikhail Mishustin. Với nhiều hoạt động hiệu quả và ý nghĩa, kết quả nổi bật trong chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thống nhất các định hướng lớn, các biện pháp cụ thể để định vị và nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga với tầm nhìn chiến lược 100 năm, đáp ứng các mục tiêu phát triển của mỗi nước.

Một trong những kết quả đặc biệt quan trọng trong chuyến thăm chính thức LB Nga lần này của Thủ tướng đó là ngày 23/03, tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin đã cùng chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ LB Nga về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Đây là cột mốc lịch sử, đánh dấu sự tái khởi động chính thức của chương trình điện hạt nhân của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Điện Kremlin)

Sau 10 năm tạm dừng (từ 2016), việc ký kết Hiệp định cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc đa dạng hóa nguồn cung năng lượng để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không (Net Zero) vào năm 2050.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và Phạm Minh Chính khẳng định đây là "biểu tượng mới" cho tình hữu nghị và quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước. Bên cạnh việc xây dựng hạ tầng, Nga cam kết hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân và khoa học cơ bản. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của các ngành công nghệ cao, nghiên cứu ứng dụng và giải quyết tình trạng thiếu hụt điện năng do nhu cầu công nghiệp tăng nhanh.

"Chúng ta được định hướng bởi kế hoạch phát triển quan hệ đến năm 2030, được ký kết trên sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước. Tôi tin tưởng rằng với sự hỗ trợ của Nga, chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng và năng lượng hạt nhân hòa bình, Nga sẵn sàng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, đóng góp cho chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, mà việc hai bên vừa ký Hiệp định về xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam là một minh chứng", Phó Thủ tướng LB Nga Dmitry ChernySenko phân tích.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, làm việc với tập đoàn Novatek, tập đoàn hàng đầu của Nga trong lĩnh vực khí tự nhiên, để thúc đẩy các dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn tại Việt Nam; thăm, làm việc với Công ty Zarubezhneft - đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí, Thủ tướng khẳng định hợp tác năng lượng là một trụ cột trong quan hệ song phương và sự hợp tác này có tầm nhìn trăm năm, là vấn đề chiến lược với hai nước.

Chuyến thăm chính thức đến LB Nga trong 3 ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có nhiều buổi làm việc thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trong lĩnh vực đường sắt, xác định đây là phương thức vận tải có vai trò chiến lược để kết nối hai nền kinh tế.

Thủ tướng khẳng định, kết nối đường sắt giúp dung hòa giữa vận tải hàng không và đường biển, tăng cường kết nối doanh nghiệp và giao lưu nhân dân giữa hai nước và đề xuất khôi phục và tăng cường hiệu quả vận tải đường sắt liên vận qua 3 hành lang chính: Việt Nam - Trung Quốc - Kazakhstan - Nga; Việt Nam - Trung Quốc - Mông Cổ - Nga; Việt Nam - Trung Quốc - Nga. Mong muốn Nga hỗ trợ xây dựng hệ thống tàu điện ngầm (metro) và các công trình ngầm, tận dụng kinh nghiệm lâu đời và công nghệ tiên tiến của Nga trong lĩnh vực này. Có thể thấy, chuyến thăm của Thủ tướng đã mở ra giai đoạn mới cho hợp tác về hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường sắt.

"Chúng tôi đã thảo luận về các vấn đề, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác tiềm năng, tăng kim ngạch thương mại bằng vận tải đường sắt. Tất nhiên, vấn đề rất quan trọng là chuyển giao kỹ năng - cơ hội đào tạo nhân viên tại đây và phát triển các chương trình tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi là một trong những công ty đường sắt lớn nhất thế giới, sở hữu hầu hết các kỹ năng cần thiết và sẵn sàng chia sẻ kiến thức của mình với các đối tác tuyệt vời từ Việt Nam", theo ông Oleg Valentinovich Belozerov, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Đường sắt Nga.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Belozerov Oleg Valentinovich, Tổng Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Nga.

"Chuyến đi lần này dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng và chúng ta cũng đã làm việc với Tổng công ty Đường sắt LB Nga. Tôi hy vọng sau chuyến này thì sẽ khôi phục, phát triển và nâng cấp được liên vận hàng hóa phong phú hơn, tăng được tỷ trọng cao hơn, xứng với tiềm năng của hai bên. Chúng ta cũng đang còn nghiên cứu và đề xuất Nga quan tâm đến các công trình ngầm về đường sắt, công tác quy hoạch, đào tạo, thiết kế, xây dựng đường sắt... Bên cạnh đó đề xuất đào tạo phát triển nguồn nhân lực để Việt Nam tiến đến dự án đường sắt mới", ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam nói.

Thông qua các cuộc hội đàm, hội kiến, trao đổi với Tổng thống Vladimir Putin, Thủ tướng Mikhail Mishustin, Chủ tịch Thượng viện Valentina Matvienko, Chủ tịch Duma quốc gia Vyacheslav Volodin và Thư ký Hội đồng An ninh Sergei Shoigu..., hai bên đạt nhất trí rất cao về việc trên cơ sở nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống sẵn có, cần làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, hiểu nhau giữa hai quốc gia và hai dân tộc; thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Thủ tướng cũng đã thăm và làm việc các cơ sở kinh tế, nghiên cứu khoa học, giáo dục hàng đầu của Nga... tại các cuộc làm việc, hai nước xác định thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ số, công nghệ mới, y sinh học, giao thông, khoa học cơ bản, nghệ thuật hàn lâm... Các đối tác Nga khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Nga và gặp gỡ nhiều doanh nghiệp hàng đầu của LB Nga, Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký nhiều thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng - dầu khí, giao thông vận tải... giữa doanh nghiệp hai nước, qua đó, triển khai hiệu quả các Nghị định thư và Hiệp định liên Chính phủ đã ký kết, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh hiện nay.

Bà Ava Treghin, đại diện Công ty Avangrader doanh nghiệp chuyên cung ứng các sản phẩm thực phẩm tại thị trường Việt Nam - Nga bày tỏ rất vui khi được mời tham dự và trực tiếp tham gia lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. Công ty có kế hoạch gia tăng lưu lượng vận chuyển bằng đường sắt, đồng thời tiếp tục xem xét mở rộng hợp tác.

"Quá trình làm việc tại Việt Nam, chúng tôi đã đến nhiều nhà ga, trung tâm logistics và hệ thống đường sắt khác nhau, qua đó, nhận thấy tiềm năng rất lớn vẫn chưa được khai thác hết. Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để hỗ trợ đường sắt Việt Nam đảm nhận ngày càng nhiều hơn lưu lượng vận chuyển hàng hóa thời gian tới", ông Ava Treghin chia sẻ.

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính đạt nhiều kết quả thực chất, nổi bật là việc ký Hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam. (Ảnh: Điện Kremlin)

Những ngày ở Nga, Thủ tướng cũng dành thời gian để gặp gỡ, tri ân nhiều bạn bè truyền thống từ Đảng Cộng sản LB Nga, Hội Cựu chiến binh, Hội Hữu nghị Nga - Việt và gặp gỡ 300 bà con kiều bào và sinh viên Việt Nam ở sở tại. Từ những trao đổi của Thủ tướng, các nhà Lãnh đạo Nga bày tỏ rất quan tâm ủng hộ tăng cường giao lưu văn hóa, các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại mỗi nước để người dân hai nước gần gũi nhau hơn. Nga khẳng định sẽ tạo điều kiện cho bà con an cư và hội nhập, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư thuận lợi, đóng góp vào tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Có thể thấy, chuyến thăm chính thức tới LB Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã rất thành công, đạt kết quả nhiều mặt và thực chất, với tầm nhìn chiến lược trăm năm, đáp ứng tất cả các mục đích và yêu cầu đã đề ra, phản ánh nhận thức chung của hai nước trong việc định vị lại và nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga.

Để thúc đẩy quan hệ song phương như Lãnh đạo hai nước đã thống nhất trong chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng thời gian tới, hai bên cần phát huy các cơ chế hợp tác sẵn có, trong đó có Ủy ban Liên chính phủ về hợp tác kinh tế thương mại, khoa học công nghệ, Ủy ban hợp tác liên nghị viện, rồi các tổ công tác trong thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp hai bên cũng cần tích cực triển khai những thỏa thuận đã đạt được, chủ động xây dựng các lộ trình và kế hoạch triển khai, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm và các ưu tiên, tìm kiếm giải pháp đột phá, kịp thời giải quyết khó khăn, tháo gỡ các vướng mắc, không để những vấn đề có tính chất kỹ thuật làm ảnh hưởng tới tổng thể quan hệ hợp tác.

Với lịch làm việc hiệu quả, thực chất, chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đánh dấu việc 2 nước ký kết Hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam, "biểu tượng mới" cho tình hữu nghị và quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước. Bên cạnh đó cũng mở ra nhiều thỏa thuận về hợp tác năng lượng, dầu khí, giao thông vận tải, logistics, giáo dục đào tạo giữa hai nước... Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của đất nước và làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước trong thời kỳ mới.