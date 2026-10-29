Bộ Chính trị ban hành quyết định mới về Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Theo Quyết định số 657-QĐ/TW, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước; hoạt động theo quy định, hướng dẫn của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Về nhiệm vụ và quyền hạn, Quyết định xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Biên soạn, biên dịch, biên tập, xuất bản và phát hành xuất bản phẩm, xuất bản ấn phẩm chuyên ngành của Nhà xuất bản; Nghiên cứu khoa học về khoa học xuất bản, khoa học xã hội nhân văn, khoa học lý luận chính trị; Tuyên truyền, truyền thông và phát triển văn hóa đọc; Thực hiện chuyển đổi số và phát triển xuất bản hiện đại; Hợp tác quốc tế; Quản lý và xây dựng đội ngũ cán bộ biên dịch, biên tập, xuất bản của Nhà xuất bản có bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận, chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ biên tập, xuất bản; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Bí thư giao.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản được cơ cấu gồm Ban Giám đốc; Hội đồng Biên tập - Xuất bản và 14 đơn vị cấp vụ trực thuộc.

Ban Giám đốc Nhà xuất bản gồm giám đốc - tổng Biên tập và không quá 4 phó giám đốc - phó tổng biên tập và phó giám đốc.

Hội đồng Biên tập - Xuất bản gồm chủ tịch, các phó Chủ tịch và các ủy viên.

Các đơn vị cấp vụ trực thuộc gồm 14 đơn vị: Ban Xây dựng Đảng; Ban Nhà nước và Pháp luật; Ban Lý luận, Kinh điển; Ban Kinh tế; Ban Quốc tế; Ban Văn hóa - Xã hội; Trung tâm Xuất bản số; Viện Nghiên cứu xuất bản lý luận, chính trị; Trung tâm Phát hành; Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại TP.HCM; Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại thành phố Cần Thơ; Vụ Kế hoạch; Nhà in Sự thật và Văn phòng.

Quyết định số 657-QĐ/TW có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 223-QĐ/TW ngày 28/12/2024 của Bộ Chính trị.