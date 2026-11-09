Bộ Chính trị kết luận thống nhất một đầu mối quản lý về an toàn thực phẩm

Theo kết luận, Bộ Chính trị nhấn mạnh quan điểm, an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người, chất lượng dân số, năng suất lao động và sự phát triển bền vững của đất nước.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Kết luận số 114-KL/TW ngày 3/11/2026.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, biến đổi khí hậu, sự phát triển nhanh của công nghệ thực phẩm, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng toàn cầu, công tác quản lý an toàn thực phẩm đòi hỏi phải có mô hình quản lý hiện đại, thống nhất, toàn diện và dựa trên cơ sở khoa học.

Bộ Chính trị yêu cầu kiên quyết xóa bỏ tình trạng phân tán, chồng chéo chức năng; bảo đảm bộ máy tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Đồng thời, phải khắc phục những bất cập, hạn chế, giao thoa; chồng chéo; tiếp thu có chọn lọc những ưu điểm trong mô hình quản lý an toàn thực phẩm trên thế giới, kinh nghiệm thực tiễn từ việc triển khai mô hình thí điểm về quản lý an toàn thực phẩm tại một số địa phương.

Theo kết luận, Bộ Chính trị yêu cầu đổi mới tư duy quản lý an toàn thực phẩm theo hướng hiện đại, hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở đánh giá nguy cơ, từ phân đoạn, chia khúc theo ngành hàng thực phẩm sang quản trị theo chuỗi cung ứng thực phẩm, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, cảnh báo và kiểm soát sớm nguy cơ thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, kết nối liên thông.

Về định hướng hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước, kết luận nêu rõ: tại Trung ương, kết thúc việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương.

Tổ chức lại Cục an toàn thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế theo hướng tiếp nhận nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương thành cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý Nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với tất cả sản phẩm thực phẩm trên toàn bộ chuỗi cung ứng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quản lý chuyên ngành theo phạm vi trách nhiệm được phân công; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong quá trình rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện theo quy định.

Tại cấp tỉnh, tổ chức thống nhất Chi cục An toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Tại cấp xã, cơ quan chuyên môn về văn hóa - xã hội trực thuộc UBND cấp xã là đầu mối thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm; bố trí công chức có chuyên môn phù hợp đảm nhiệm.

Thủ tướng: Thống nhất một đầu mối quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm VOV.VN - Thủ tướng cho biết, trong dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Chính phủ đã đề xuất nhiều cơ chế, chính sách mới, trong đó có quản lý theo nguy cơ, tức là quản lý dựa trên rủi ro; quản lý theo chuỗi; đẩy mạnh chuyển đổi số và đặc biệt là thống nhất một đầu mối quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.



