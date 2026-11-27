Theo kết luận, tại phiên họp ngày 27/11, Bộ Chính trị cơ bản thống nhất với báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương và thống nhất tổ chức hội nghị toàn quốc về hoàn thiện vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý biên chế vào ngày 1/12 tới đây.

Mỗi vị trí việc làm phải được chuẩn hóa, kiểm chứng thực chất, có căn cứ khoa học, thực tiễn. Ảnh minh họa

Bộ Chính trị yêu cầu tập trung cao độ hoàn thiện vị trí việc làm; khẩn trương hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực và xác định sản phẩm đầu ra đối với từng vị trí trong toàn hệ thống chính trị.

Mỗi vị trí việc làm phải được chuẩn hóa, kiểm chứng thực chất, có căn cứ khoa học, thực tiễn; tuyệt đối không hợp thức hóa hiện trạng, không làm hình thức, không vì áp lực tiến độ mà hạ thấp yêu cầu chất lượng. Đây phải là nền tảng quan trọng, lâu dài để đổi mới căn bản công tác cán bộ và quản trị tổ chức bộ máy.

Thời gian hoàn thành việc kiểm chứng, xác nhận dữ liệu; xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền trước 30/11.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm những bất cập đã được nhận diện. Theo đó, các vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phân cấp, phân quyền, giao thoa, chồng chéo, trùng lặp và các khâu trung gian đã được nhận diện phải giải quyết triệt để, không để kéo dài qua nhiều kỳ báo cáo.

Nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của cấp nào, cơ quan nào thì cấp đó, cơ quan đó phải chủ động quyết định và chịu trách nhiệm xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Với mục tiêu tạo chuyển biến thực chất trong đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, Bộ Chính trị đề nghị đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tự chủ và xã hội hóa.

"Cần lượng hóa khối lượng công việc xem việc nào giảm, việc nào mất đi, việc nào mới phát sinh; năng suất lao động tăng lên bao nhiêu, tác động như thế nào đến nhu cầu nhân lực. Không để tình trạng đầu tư cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số rất lớn mà phương thức làm việc, năng suất lao động và nhu cầu nhân lực vẫn không thay đổi", kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ.

Kiên quyết giảm biên chế ở những nơi dư thừa

Về việc đổi mới căn bản phương pháp xác định và giao biên chế giai đoạn 2027-2031, Bộ Chính trị lưu ý việc xác định số lượng biên chế phải xuất phát từ vị trí việc làm đã được chuẩn hóa. Tuyệt đối không lấy tổ chức bộ máy, biên chế và số người hiện có làm căn cứ tính ngược nhu cầu nhân lực.

Cùng với đó, bảo đảm thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế đã đề ra, nhưng không cắt giảm cơ học, bình quân, cào bằng; kiên quyết giảm ở những nơi dư thừa, đồng thời, bố trí, tăng cường nhân lực cho những lĩnh vực thực sự cần thiết. Không xem xét các đề xuất tăng biên chế thiếu căn cứ, chưa thực hiện đầy đủ các giải pháp đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động và tự cân đối nhân lực.

Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thành phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, làm rõ căn cứ, cơ cấu, mức tăng, giảm biên chế và lộ trình thực hiện từng năm, hoàn thành trước ngày 5/12.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, xác nhận và chịu trách nhiệm về chất lượng dữ liệu, danh mục vị trí việc làm và phương án biên chế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Nơi nào chậm tiến độ, chất lượng không bảo đảm thì người đứng đầu phải trực tiếp giải trình, chịu trách nhiệm. Mức độ hoàn thành công việc này được xác định là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ cuối năm 2026.

Đảng ủy Chính phủ được giao lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành khẩn trương khắc phục tình trạng giao thoa, chồng chéo, còn khâu trung gian, chưa rõ trách nhiệm chủ trì hoặc thiếu điều kiện thực hiện. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả xử lý những bất cập thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

Đảng ủy Chính phủ cũng được giao trước ngày 30/11 hoàn thành danh mục cụ thể từng nhiệm vụ, văn bản, điều, khoản cần xử lý; xác định rõ phương án, cơ quan chủ trì, thẩm quyền và thời hạn.

Trước ngày 10/12, Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện định mức nhân lực chuyên ngành, phương án sắp xếp mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện tự chủ, xã hội hóa, cơ cấu lại đội ngũ, điều chuyển nhân lực từ nơi thừa sang nơi thiếu, trọng tâm là giáo dục, y tế; phân định rõ viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước với người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Trước ngày 30/11, Bộ Chính trị giao nhiệm vụ xác định cụ thể những nhiệm vụ, thủ tục, công việc được cắt giảm, hợp nhất, tự động hoá hoặc thay thế bằng dữ liệu, công nghệ; xác định mức giảm thực chất về khối lượng công việc, thời gian lao động sau khi tính toán đầy đủ những công việc phát sinh mới và lộ trình thực hiện, làm căn cứ điều chỉnh vị trí việc làm, định mức lao động và nhu cầu biên chế từng năm.

Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 10/12 hoàn thành thẩm định phương án biên chế của các cơ quan, địa phương.

“Không chấp nhận phương án thiếu căn cứ, chưa tính toán đầy đủ các yếu tố tác động hoặc chưa thực hiện đầy đủ các giải pháp tự cân đối nhân lực”, Bộ Chính trị lưu ý.

Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, đề xuất phương án giao biên chế giai đoạn 2027-2031 báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 12. Cùng với đó, cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị, bảo đảm cập nhật thường xuyên, phục vụ đổi mới công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ và quản lý biên chế.

Các bộ phải hoàn thiện dữ liệu vị trí việc làm, phương án biên chế trước 28/11 VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo, khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.