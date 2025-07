Bộ CHQS Đắk Lắk: Xây dựng Nghị quyết đột phá nhiệm kỳ mới 2025-2030

Sau sáp nhập, Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh Đắk Lắk có 12 Đảng bộ trực thuộc, gồm các Đảng bộ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, Trung đoàn, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng và các phòng chuyên môn. Đến nay, 100% Đảng bộ trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong lực lượng vũ trang địa phương. Đại hội Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk lần thứ I sắp tới được kỳ vọng sẽ là đại hội của đổi mới và đột phá, đặt nền tảng cho giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập.

Về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk vào ngày 21-22/7 tới, phóng viên VOV đã phỏng vấn Đại tá Đinh Văn Hưng, Phó Bí thư Thường trực, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Phó Bí thư thường trực, Chính uỷ BCHQS tỉnh Đắk Lắk

PV: Hiện nay, 100% Đảng bộ trực thuộc đã tổ chức xong đại hội. Đại tá có thể chia sẻ, kỳ đại hội lần này có điểm gì mới so với những kỳ đại hội trước của các Đảng bộ cơ sở, thưa ông?

Đại tá Đinh Văn Hưng: Hiện nay Đảng bộ của 3 cơ quan trong Bộ chỉ huy và 6 Ban chỉ huy phòng thủ khu vực và Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hoàn thành và thành công tốt đẹp. Đảng bộ BCHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo đúng theo Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Tổng Cục Chính trị, của Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Quân khu V, cũng như Tỉnh uỷ Đắk Lắk.

Đối với các tổ chức đảng sáp nhập chúng tôi xác định 02 nội dung, trong đó thứ nhất là đóng góp vào văn kiện Đảng bộ, thứ hai là đóng góp vào văn kiện của cấp trên.

Đồng thời, tại đại hội chúng tôi đã chỉ định Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đúng với tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng được quy định. Trong đó, các tổ chức cơ sở đảng của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực thì Ban Chấp hành gồm có 15 đồng chí, Ban thường vụ có 5 người.

Đối với Ban chấp hành Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, chúng tôi tham mưu cho Tỉnh uỷ chỉ định các đồng chí Bí thư xã, phường tham gia; đối với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ định các đồng chí là Phó Bí thư các xã biên giới tham gia vào.

Đến nay, các Đảng uỷ sau đại hội đã tiến hành họp, phân công nhiệm vụ, và kiện toàn ban hành quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc xây dựng chương trình công tác theo tiến độ.

PV: Vâng, vậy đến thời điểm này, công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ BCHQS tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 được xây dựng như thế nào, thưa Đại tá?

Đại tá Đinh Văn Hưng: Đối với Ban chấp hành của BCHQS tỉnh, chúng tôi căn cứ vào Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Tổng Cục Chính trị về cơ cấu nhân sự.

Trên cơ sở này, Đảng uỷ xây dựng đề án và xác định Ban Chấp hành sẽ có 19 đồng chí công tác trong Quân đội và Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh là thành viên đương nhiên tham gia Ban Chấp hành.

Kỳ đại hội này có điểm mới, là Ban thường vụ sẽ gồm 7 người, ngoài đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ là Bí thư Đảng uỷ, thì các đồng chí còn lại là những người đang công tác tại BCHQS tỉnh và các đồng chí trong Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tham gia cấp uỷ.

Đại tá Đinh Văn Hưng (thứ tư từ trái qua) tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Phòng Chính trị BCHQS tỉnh Đắk Lắk thành công tốt đẹp

PV: Thưa Đại tá, với việc Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đang trực tiếp quản lý cả tuyến biên giới trên đất liền và biển, đảo, Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030 có nội dung đột phá nào trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia?

Đại tá Đinh Văn Hưng: Trong nhiệm kỳ mới, chúng tôi xác định các khâu đột phá, bởi vì Đắk Lắk là địa bàn trọng điểm về an ninh - quốc phòng.

Đột phá thứ nhất là về xây dựng lực lượng và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trên các địa bàn liên quan đến biên giới đất liền và biên giới biển, đảo, chúng tôi xác định phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu vươn lên, bảo đảm hạnh phúc cho nhân dân.

Đột phá thứ hai là trong công tác huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ. Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, không bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng của tỉnh Đắk Lắk phải nắm vững và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công.

Đột phá thứ ba là về công tác cán bộ. Tất cả cán bộ phải được xây dựng toàn diện, bảo đảm phẩm chất đạo đức, có trình độ, trí tuệ, năng lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, chúng tôi đang quản lý 13 đồn Biên phòng, trong đó có các đồn trên tuyến biên giới đất liền dài hơn 71 km và 6 đồn Biên phòng tuyến biển, đảo. Trong Nghị quyết giai đoạn 2025-2030, chúng tôi đã xác định nội dung riêng về công tác Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo. Nghị quyết nêu rõ kế hoạch huấn luyện, xây dựng phương án nắm chắc địa bàn, sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới đất liền cũng như biển, đảo; đảm bảo giữ vững an ninh - trật tự, an toàn xã hội.

Đại tá Đinh Văn Hưng (chính giữa) chúc mừng Đại hội Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thành công tốt đẹp

PV: Đảng bộ BCHQS tỉnh Đắk Lắk chỉ mới được thành lập sau khi hợp nhất vào ngày 1/7 và đại hội sẽ diễn ra trong các ngày 21-22/7 tới đây. Đây là quỹ thời gian khá khiêm tốn để chuẩn bị cho một kỳ đại hội với nhiều đột phá. Đại tá có thể chia sẻ công tác chuẩn bị được triển khai như thế nào?

Đại tá Đinh Văn Hưng: Đảng bộ BCHQS tỉnh Đắk Lắk được thành lập dựa trên 4 đảng bộ, trong đó có đảng bộ BCHQS tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên cũ và hai đảng bộ Bộ CHQS và Biên phòng cũng của hai tỉnh cũ.

Việc chuẩn bị văn kiện chúng tôi đã thành lập các Tiểu ban, đặc biệt là Tiểu Ban văn kiện tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua và đặc biệt là công tác trong thời gian sau thời kỳ sáp nhập.

Hiện nay công tác chuẩn bị văn kiện đã được thông qua đến lần thứ 7 và đã hoàn chỉnh báo cáo lên Tỉnh uỷ Đắk Lắk cũng như Quân khu V để tiến hành thẩm định.

Tới thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị từ nội dung và khâu trang trí cũng như đảm bảo an ninh an toàn đại hội cơ bản hoàn tất và sẵn sàng tổ chức đại hội đúng tiến độ thời gian mà Thường vụ Tỉnh uỷ, và Đảng uỷ Quân khu V đã định vào ngày 21-22/7/2025.

PV: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Đinh Văn Hưng về cuộc trao đổi này!