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Bộ Công an chủ động quản trị rủi ro thiên tai, sẵn sàng ứng phó bão số 1 (Maysak)

Thứ Bảy, 16:36, 04/07/2026
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VOV.VN - Hôm nay (4/7), tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai công tác phòng, chống bão lũ, thiên tai cực đoan, biến đổi khí hậu và phòng thủ dân sự năm 2026; cao điểm ứng phó với bão số 1 (Maysak).

Hội nghị nhằm triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tăng cường công tác phòng, chống bão lũ, thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026, với yêu cầu xuyên suốt là bảo vệ tính mạng, an toàn của nhân dân là mục tiêu cao nhất.

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Hội nghị nhằm triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tăng cường công tác phòng, chống bão lũ, thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an cho biết, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng công an nhân dân đã chủ động tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, kế hoạch, phương án phòng thủ dân sự; ban hành các quy định mới về hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó thiên tai. Hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ đã được huy động tham gia cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự.

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Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Bộ Công an cũng tiếp tục đầu tư trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn hiện đại, mở rộng hợp tác quốc tế. Đáng chú ý, trước thảm họa động đất tại Venezuela, Bộ đã cử 42 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 20 tấn hàng cứu trợ tham gia tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ khắc phục hậu quả, góp phần khẳng định trách nhiệm và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối với bão số 1 (Maysak), Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cho biết toàn bộ lực lượng phòng thủ dân sự và Công an các địa phương trong vùng ảnh hưởng đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng, triển khai đầy đủ các phương án ứng phó.

“Công tác phòng ngừa phải đi trước một bước. Đối với bão số 1 (Maysak), toàn bộ lực lượng phòng thủ dân sự và Công an các tỉnh, thành phố, nhất là các địa bàn chịu ảnh hưởng của bão, đã vào vị trí, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó. Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an đã tiếp nhận đầy đủ kế hoạch của các đơn vị và chỉ đạo gắn chặt công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu với nhiệm vụ công tác công an từ cấp Bộ đến Công an cấp xã", Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh.

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Trung tướng Đặng Hồng Đức yêu cầu công an các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các phương án đã xây dựng.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các phương án đã xây dựng; huy động tối đa lực lượng, phương tiện; chuyển mạnh từ tư duy ứng phó bị động sang quản trị rủi ro; rà soát, cập nhật kịch bản thiên tai sát với thực tế từng địa bàn; phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ", trong đó Công an cấp xã, phường giữ vai trò nòng cốt trong xử lý các tình huống ngay từ cơ sở.

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Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai công tác phòng, chống bão lũ, thiên tai cực đoan, biến đổi khí hậu và phòng thủ dân sự năm 2026; cao điểm ứng phó với bão số 1 (Maysak).

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức nhấn mạnh: "Chúng ta phải quán triệt sâu sắc quan điểm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; bảo vệ tính mạng của người dân là cao nhất, là trước nhất. Cần phải thay đổi quan điểm, tư duy từ bị động sang quản trị rủi ro. Trên từng địa phương, chúng ta biết được địa bàn nào có thể xảy ra lũ quét, địa bàn nào có thể xảy ra lũ lụt, sạt lở đất; hoàn toàn có thể đánh giá và dự đoán được; có thể chủ động về phương tiện, thiết bị của chúng ta và nguồn lực trong dân như thế nào để hoàn toàn chủ động trong mọi phương án, mọi kế hoạch ứng phó với các tình huống thời tiết”.

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Bão số 1 áp sát Bạch Long Vĩ, Quảng Ninh - Hải Phòng khẩn trương ứng phó

VOV.VN - Khi bão số 1 tiến sát khu vực Bạch Long Vĩ và Cô Tô, Quảng Ninh và Hải Phòng đã đồng loạt triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Hàng nghìn tàu thuyền đã vào nơi tránh trú an toàn, nhiều hộ dân ở khu vực xung yếu được sơ tán, các địa phương duy trì trực chiến 24/24 giờ để sẵn sàng xử lý mọi tình huống.

Đỗ Minh/VOV1
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