Bộ Công an: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng

Sáng 8/1, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an năm 2017.

Tới dự Hội nghị có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.



Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an năm 2017; các đại biểu thảo luận, phát biểu ý kiến đóng góp vào Báo cáo kiểm điểm; chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng khắc phục trong thời gian tới...

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng thời, đề nghị các thành viên trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, tiếp tục phát huy ưu điểm, đề ra phương hướng khắc phục tồn tại, hạn chế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an năm 2018./.

