Bộ Công an hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2026

Trong năm 2026, lực lượng công an nhân dân đã chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành 304 văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời đang chủ trì, phối hợp trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua 8 dự án luật và 1 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an cho biết, công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật của Bộ Công an tiếp tục có những chuyển biến tích cực, với sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương thức xây dựng pháp luật, từ chú trọng quản lý sang chủ động kiến tạo phát triển.

Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2026 trong lực lượng công an nhân dân.

“Trong năm 2026, Bộ Công an đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ việc triển khai Nghị quyết số 66 ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với tinh thần chủ động, tiên phong, gương mẫu, đi đầu, công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật của Bộ Công an đã có những chuyển biến tích cực, không chỉ đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, từ chú trọng quản lý sang chủ động kiến tạo phát triển, mà còn đổi mới phương thức xây dựng pháp luật theo hướng chủ động, khoa học, chuyên nghiệp, có tầm nhìn chiến lược”, Trung tướng Phạm Công Nguyên cho biết.

Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; chuyển mạnh từ nhận thức, quyết tâm chính trị thành hành động và kết quả cụ thể. Đồng thời, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật về an ninh, trật tự theo hướng ổn định, đơn giản, dễ thực hiện, lấy người dân làm trung tâm; chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng mỗi cán bộ, chiến sĩ thực sự là tấm gương về chấp hành và thực thi pháp luật.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

“Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu công an các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ quyết tâm chính trị sang kết quả thực chất, bảo đảm mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được thể chế hóa kịp thời, đầy đủ và tổ chức thực hiện hiệu quả”, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết.

Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ trưởng cho 13 tập thể, 172 cá nhân có thành tích xuất sắc và vinh danh 10 cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật trong Công an nhân dân.

Dịp này, Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ trưởng cho 13 tập thể, 172 cá nhân có thành tích xuất sắc và vinh danh 10 cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật trong công an nhân dân.