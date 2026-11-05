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Bộ Công an tổ chức Hội nghị quán triệt đảm bảo ANTT các sự kiện cấp Quốc gia

Thứ Năm, 14:15, 05/11/2026
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VOV.VN - Ngày 5/11 tại trụ sở Bộ Công an (TP Hà Nội) đã diễn ra hội nghị quán triệt, triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự các sự kiện cấp Quốc gia; Hội nghị Quốc tế trong năm 2026, 2027 và phiên họp thứ 2 Tiểu ban An ninh và Y tế, An ninh, trật tự APEC 2027.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh và Y tế, An ninh, trật tự APEC 2027 dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị còn có nhiều đại biểu đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế...

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Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trọng Phú)

Tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong năm 2025, lực lượng chức năng đã đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn 5 sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trong khu vực.

"Năm 2026 và năm 2027 có ý nghĩa đặc biệt với đất nước ta. Chúng ta tăng tốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương thiết thực của Đảng, diễn ra rất nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước. APEC 2027 là hội nghị quốc tế diễn ra xuyên suốt từ cuối năm 2026 đến hết năm 2027", Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết.

Để chủ động bảo đảm an ninh trật tự cho các sự kiện quan trọng, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an đã thiết lập cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các Bộ, Ban ngành, địa phương liên quan triển khai các mặt công tác để đảm bảo an ninh trật tự và công tác y tế.

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Toàn cảnh hội nghị quán triệt, triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự các sự kiện cấp quốc gia; hội nghị quốc tế trong năm 2026, 2027 và phiên họp thứ 2 Tiểu ban An ninh và Y tế, An ninh, trật tự APEC 2027. (Ảnh: Trọng Phú)

Hội nghị được tổ chức để tiếp tục thống nhất nhận thức và hành động trong toàn lực lượng về công tác đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế trong năm 2026 và năm 2027. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe tóm tắt báo cáo do Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày; phát biểu tham luận của đại diện các Bộ, Ban ngành, địa phương liên quan; phát biểu tham luận của các Cục nghiệp vụ, Công an các địa phương, đơn vị liên quan.

APEC 2027 là lần thứ ba Việt Nam đăng cai Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, sau các năm 2006 và 2017. Đây là sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng, tạo cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, hòa bình, giàu bản sắc văn hóa, phát triển bền vững và là điểm đến tin cậy về đầu tư, thương mại, du lịch.

Trọng Phú/VOV.VN
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