Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, những năm qua, ngành hàng không dân dụng Việt Nam phát triển mạnh mẽ, mạng lưới đường bay trong nước và quốc tế không ngừng được mở rộng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó, các nguy cơ đe dọa an ninh hàng không ngày càng đa dạng, phức tạp.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phú Hiền)

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết, thực tiễn thi hành pháp luật về an ninh hàng không thời gian qua đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập như: chưa phân định trách nhiệm quản lý, trong tổ chức phối hợp xử lý vụ việc và áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không và chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Từ ngày 1/3/2025, Bộ Công an đã tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh hàng không trên toàn quốc. Đến nay, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không thuộc Bộ Công an được tổ chức tại 100% cảng hàng không, được chuẩn hóa, đào tạo bài bản về pháp luật, nghiệp vụ, trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ thực hiện công tác bảo đảm an ninh hàng không.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nêu rõ, từ những vấn đề trên, nhận thấy cần thiết có một đạo luật chuyên ngành quy định về lĩnh vực an ninh hàng không, với mục tiêu nhằm thể chế hoá đầy đủ quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chiến lược an ninh quốc gia, trong đó có lĩnh vực an ninh hàng không.

Hội nghị tham vấn chính sách dự án Luật An ninh hàng không.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất về sự cần thiết xây dựng Luật An ninh hàng không; thảo luận, cho ý kiến hoàn thiện các nhóm chính sách trọng tâm của dự án luật; đưa ra các nội dung cần bổ sung trong hồ sơ chính sách dự thảo Luật An ninh hàng không; lưu ý về việc đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của Luật An ninh hàng không với các luật khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, khoa học của các đại biểu; đồng thời khẳng định, sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật An ninh hàng không.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng về công tác quản lý Nhà nước chuyên ngành về an ninh hàng không; hoạt động bảo đảm an ninh hàng không và nhận diện, xử lý đối với các hành vi đe dọa an ninh hàng không; kiểm soát chất lượng và quản lý rủi ro an ninh hàng không; cơ chế, chính sách về nguồn lực bảo đảm an ninh hàng không...

Các đại biểu tại Hội nghị tham vấn chính sách dự án Luật An ninh hàng không.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị các bộ, ngành và cơ quan có liên quan, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong quá trình hoàn thiện hồ sơ chính sách, tham gia ý kiến bằng văn bản đầy đủ và trách nhiệm đối với các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của mình; tăng cường rà soát các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là các văn bản pháp luật chuyên ngành để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.