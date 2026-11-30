Trong ngày 28/11, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng và Trung tướng Soulina Keopaseuth, Thứ trưởng Bộ Công an Lào đã đồng chủ trì Hội thảo khoa học quốc tế về hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công tác chính trị; đồng thời tiến hành hội đàm song phương.

Quang cảnh hội thảo

Hai bên khẳng định hợp tác đào tạo có ý nghĩa chiến lược, lâu dài; thống nhất gắn kết công tác bồi dưỡng với thực tiễn bảo đảm an ninh, trật tự, chuyển mạnh sang đào tạo theo vị trí công tác và mở rộng giảng dạy tiếng Lào cho Công an xã giáp biên giới. Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao tặng 20 máy tính xách tay cho Bộ Công an Lào phục vụ công tác chuyên môn.

Nằm trong khuôn khổ hoạt động tại thủ đô Vientiane, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã tới chào xã giao đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bộ trưởng Bộ Công an Lào.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại hội thảo.

Tại các buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định hợp tác quốc phòng - an ninh là trụ cột đặc biệt quan trọng giữa hai nước, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các kế hoạch đấu tranh chuyên án chung và tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ. Các lãnh đạo cấp cao của Lào đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu của Bộ Công an Việt Nam và đề nghị tiếp tục đưa quan hệ phối hợp ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Chuyến công tác đã góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện và tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam - Lào.