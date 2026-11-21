Theo đó, liên quan đến việc tuyển dụng mới công chức, Bộ Nội vụ lưu ý tạm dừng với cả trường hợp đã có thông báo tuyển dụng hoặc đã hoàn thành các bài thi nhưng chưa ban hành quyết định tuyển dụng. Việc này áp dụng cho đến khi hoàn thành rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị.

Trường hợp cơ quan, tổ chức đang thực hiện quy trình tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút đối với người có tài năng theo Nghị định số 179/2024/NĐ-CP, bộ, ngành, địa phương được tiếp tục thực hiện tuyển dụng nếu bảo đảm phù hợp phương án biên chế của bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn 2027-2031.

(Ảnh minh họa)

Về việc điều chuyển cán bộ, công chức, Bộ này đề nghị tạm dừng điều chuyển nhóm trên để giữ nguyên biên chế tạm giao năm 2026 tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. Việc dừng điều chuyển cán bộ, công chức làm cơ sở xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 và thuận lợi trong việc thực hiện phương án sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ sau khi thực hiện việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm theo chủ trương của Bộ Chính trị. Trong trường hợp thật cần thiết, cơ quan quản lý cán bộ, công chức được tiếp nhận, điều chuyển cán bộ, công chức từ cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong phạm vi biên chế được giao để đáp ứng ngay yêu cầu, nhiệm vụ.

Bộ Nội vụ lưu ý, cấp nào có thẩm quyền quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, cấp đó quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Bộ Nội vụ cũng nhấn mạnh, không được lợi dụng việc điều chuyển cán bộ, công chức để hợp thức hóa việc giữ biên chế hoặc phát sinh biên chế không cần thiết trong quá trình thực hiện việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Hiện nay, các bộ, ngành, địa phương đang tập trung rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031. Theo thông báo kết luận của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc về đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Kết luận số 107, từng cơ quan, địa phương được yêu cầu phải hoàn thiện, xác nhận dữ liệu nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực trước 10h ngày 20/11; hoàn thiện khung danh mục tham chiếu dự kiến và danh mục văn bản, công đoạn cần xử lý. Trước ngày 25/11, cơ quan chức năng hoàn thành rà soát, thẩm định và tổng hợp phương án giao biên chế toàn hệ thống trên cơ sở dữ liệu đã được kiểm chứng, xác nhận.

Việc hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền và phương án biên chế từng năm giai đoạn 2027-2031 phải xong trước 30/11.