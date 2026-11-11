Bổ nhiệm lại 2 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Cụ thể, tại Quyết định số 2158/QĐ-TTg ngày 10/11/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bổ nhiệm lại ông Phạm Tiến Dũng giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngày 11/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm ông Phạm Tiến Dũng giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng.

Ông Phạm Tiến Dũng sinh ngày 25/4/1970, quê quán tại Thanh Hóa. Trước đi được bổ nhiệm giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Phạm Tiến Dũng đã từng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện 100% vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam; Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tại Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 10/11/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bổ nhiệm lại ông Phạm Thanh Hà giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngày 11/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm ông Phạm Thanh Hà giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà.

Ông Phạm Thanh Hà sinh ngày 11/11/1973, quê quán tại Hải Phòng, là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Đại học George Washington - Mỹ.

Trước đi được bổ nhiệm giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Phạm Thanh Hà đã từng làm Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, Chủ tịch Hội đồng Thành viên VCBS và Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các Quyết định bổ nhiệm lại nêu trên có hiệu lực từ ngày 11/11/2026.