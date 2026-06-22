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Cải chính

Bộ Nội vụ đánh giá sự cần thiết tiếp tục nhập một số xã, phường

Thứ Hai, 18:42, 22/06/2026
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VOV.VN - Bộ Trưởng Bộ Nội vụ đề nghị Vụ Chính quyền địa phương chủ trì, đánh giá về sự cần thiết tiếp tục nhập một số xã, phường trên cơ sở rà soát các tiêu chí về diện tích, dân số, hạ tầng và năng lực cán bộ, yêu cầu phát triển, để phát huy lợi thế quản lý nhà nước theo quy mô và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ.

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Vụ Chính quyền địa phương, Vụ Tổ chức – Biên chế, Vụ Công chức – Viên chức, Vụ Tổ chức cán bộ về việc bổ sung các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Theo đó, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ đề nghị Vụ Chính quyền địa phương chủ trì, đánh giá về sự cần thiết tiếp tục nhập một số xã, phường trên cơ sở rà soát các tiêu chí về diện tích, dân số, hạ tầng và năng lực cán bộ, yêu cầu phát triển, để phát huy lợi thế quản lý nhà nước theo quy mô và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

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Bộ Trưởng Bộ Nội vụ đề nghị Vụ Chính quyền địa phương chủ trì, đánh giá về sự cần thiết tiếp tục nhập một số xã, phường trên cơ sở rà soát các tiêu chí về diện tích, dân số, hạ tầng... (Ảnh minh họa)

Nghiên cứu về khả năng hình thành đơn vị hành chính đô thị mang tính hạt nhân để điều phối phát triển, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm. Đề xuất giải pháp rà soát không gian phát triển sau sắp xếp, không để địa giới hành chính mới trở thành rào cản.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng giao Vụ Tổ chức biên chế chủ trì, xây dựng báo cáo đánh giá thêm về sự phù hợp giữa phân cấp, phân quyền với nguồn lực được phân giao, nhất là về nhân lực, kinh phí; trong đó có phân chia nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách xã so với nhiệm vụ của cấp xã phường. Đánh giá về hiệu quả, tính tự chủ, tính hợp lý của mô hình hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập sau sắp xếp.

Cùng với đó đề xuất giải pháp về phân cấp, phân quyền phải gắn với nguồn lực, năng lực thực thi và kiểm soát quyền lực. Giao nhiệm vụ phải đi cùng giao người, giao kinh phí, dữ liệu, công cụ và trách nhiệm rõ ràng. Việc cấp xã làm tốt thì mạnh dạn; việc vượt quá năng lực cấp xã thì cấp tỉnh phải hỗ trợ hoặc tổ chức theo chế liên xã, khu vực. Hoàn thiện báo cáo tổng hợp nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao Vụ Công chức – Viên chức chủ trì, xây dựng báo cáo đánh giá kỹ và cụ thể hơn nữa về năng lực thực thi ở cấp xã so với nhiệm vụ được phân giao, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, tư pháp, công thương, nông nghiệp, môi trường, các lĩnh vực văn hóa- xã hội... trên các phương diện biên chế, cán bộ chuyên môn sâu, bố trí công việc phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ,... kể cả ở những tỉnh sáp nhập và không sáp nhập. 

Bên cạnh đó, đánh giá về những hạn chế, bất cập trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ đối với tình trạng cùng một mô hình và khung phân cấp được áp dụng với những địa phương rất khác nhau về trình độ phát triển, năng lực cán bộ, khác nhau về điều kiện địa lý và cơ sở hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin (cùng là cấp xã nhưng xã ở thành phố lớn, xã ở trung du, xã ở miền núi vùng cao rất khác nhau).

Nguyễn Trang/VOV.VN
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