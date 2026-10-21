Bỏ thanh tra đột xuất, liệu có ngăn chặn kịp thời các thảm kịch tai nạn lao động?

Chiều nay (21/10), Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Góp ý về nội dung sửa đổi tại Luật Lao động, đại biểu Châu Quỳnh Dao (Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang) băn khoăn ở việc bãi bỏ quy định về thanh tra đột xuất liệu có mâu thuẫn với Hiến pháp, Công ước ILO số 81 vì liên quan đến sức khoẻ, tính mạng người lao động?

Đại biểu cho rằng việc điều chỉnh cơ học này là chưa thuyết phục, bởi quyền được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe tại nơi làm việc là quyền con người cơ bản được hiến định. Điều 216 của Bộ luật Lao động hiện hành giữ một vai trò như một "lằn ranh bảo hộ an toàn", trao quyền cho thanh tra viên được tiến hành thanh tra đột xuất, không cần báo trước trong trường hợp khẩn cấp có nguy cơ đe dọa trực tiếp an toàn, tính mạng, sức khỏe của người lao động; ngăn chặn tình trạng thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn lao động một cách “đối phó” khi có đoàn thanh kiểm tra.

Đại biểu Châu Quỳnh Dao (Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang). Ảnh: quochoi.vn

"Khi xảy ra sự cố rò rỉ khí độc, nguy cơ sập giàn giáo xây dựng, hay vi phạm nghiêm trọng về an toàn phòng cháy chữa cháy trong nhà xưởng, công trình nếu lực lượng chức năng phải tuân thủ trình tự thanh tra thông thường, phải lập đoàn, phải phê duyệt kế hoạch, phải thông báo trước cho chủ sử dụng lao động thì liệu chúng ta có ngăn chặn kịp thời các thảm kịch tai nạn lao động hay không? Nhất là cơ chế thanh tra lao động đột xuất không báo trước còn là nghĩa vụ bắt buộc được quy định tại Công ước số 81 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về thanh tra lao động mà Việt Nam là thành viên.

Nếu bãi bỏ quy định này mà không có điều khoản tương đương thay thế, chúng ta vô hình trung tạo ra khoảng trống, bước lùi về mặt thể chế bảo vệ quyền con người và tiềm ẩn rủi ro vi phạm các cam kết quốc tế trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên", đại biểu Châu Quỳnh Dao chỉ rõ.

Dẫn số liệu thống kê của các cơ quan chức năng, đại biểu Châu Quỳnh Dao cho biết, năm 2025, toàn quốc xảy ra 7.004 vụ tai nạn lao động làm 7.156 người bị nạn. Các loại hình công ty cổ phần và công ty TNHH chiếm tỷ lệ xảy ra tai nạn lao động lớn nhất (tổng cộng gần 60% số vụ).

6 tháng đầu năm 2026, tình hình có xu hướng gia tăng phức tạp với 3.415 vụ tai nạn lao động, khiến 3.476 người bị nạn. Các khu vực trọng điểm xảy ra nhiều vụ thương tâm bao gồm TP.HCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Tây Ninh, Hải Phòng... Trong giai đoạn này, các sự cố nghiêm trọng liên quan đến việc vận hành máy móc thiết bị, nổ lò, kẹp cuốn...

Nguyên nhân chính của các vụ tai nạn do lao động tự ý hoặc vận hành sai quy trình, thiết bị không đảm bảo an toàn, thiết bị che chắn lỗi thời, hoặc hệ thống điện nhà xưởng bị rò rỉ, người sử dụng lao động lơ là, doanh nghiệp chưa chủ động đánh giá rủi ro an toàn lao động định kỳ, cắt giảm chi phí trang bị bảo hộ cá nhân, hoặc ép tiến độ sản xuất khiến công nhân làm việc quá sức dẫn đến mất tập trung.

Đầu năm 2026, Thanh tra Chính phủ và Bộ ngành đã chỉ đạo tăng cường phân tích, cảnh báo sớm và triển khai các đợt kiểm tra đột xuất, không để doanh nghiệp có tâm lý "đối phó".

Do đó, đại biểu Châu Quỳnh Dao kiến nghị ban soạn thảo dự án luật tiếp tục rà soát, cân nhắc trường hợp các quy định của Luật Thanh tra và pháp luật có liên quan để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Về điều tra tai nạn lao động, đại biểu Phạm Hùng Thắng, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình đề nghị làm rõ cơ chế bảo đảm tính khách quan, có sự tham gia thực chất của đại diện người lao động và thân nhân người bị nạn. Đồng thời, trong phân định trách nhiệm quản lý nhà nước cần xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp và trách nhiệm giải trình để tránh chồng chéo hoặc bỏ trống nhiệm vụ.

Đại biểu Phạm Hùng Thắng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình. Ảnh: quochoi.vn

Về quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, đại biểu Phạm Hùng Thắng đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung nguyên tắc việc khai báo, cập nhật, quản lý và chia sẻ dữ liệu thông tin phải được thực hiện bằng nền tảng trực tuyến, bảo đảm kết nối và sử dụng lại dữ liệu đã có, tránh việc yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã tiếp nhận.