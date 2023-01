Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam bàn giao hai hệ thống MOOCs và SOC cho Lào

Chiều nay (11/1), đã diễn ra lễ bàn giao Nền tảng đào tạo trực tuyến mở (MOOCs) và Hệ thống giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng (SOC). Đây là hai dự án được Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam hỗ trợ về hệ thống và chuyên môn, được đánh giá sẽ góp phần giúp Lào đẩy nhanh chuyển đổi số.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara khai trương đưa vào sử dụng hai hệ thống MOOCs và SOC

Nền tảng đào tạo trực tuyến mở (MOOCs) là một hệ thống do Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam trao tặng cho Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, hiện có tổng số 18 giáo trình, gồm 3 chuyên mục chính gồm: chuyển đổi số, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng chung. Trong đó, các khóa học chuyển đổi số phù hợp với người học là lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp; các khóa học chuyên ngành có các nội dung chuyên sâu theo từng lĩnh vực khác nhau như kinh tế, giáo dục, nông nghiệp, y tế…; các khóa học về kỹ năng chung sẽ hướng tới các đối tượng là toàn bộ người dân Lào. Hệ thống MOOCs được xây dựng với kỳ vọng phổ cập kỹ năng số, là chìa khóa để cán bộ, công chức, viên chức và toàn bộ người dân tham gia và giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại Lào.

Đoàn đại biểu Việt Nam và Lào tham dự lễ bàn giao

Đối với dự án Hệ thống giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng (SOC), đến nay đã hoàn thành xong giai đoạn 1 (12/2022), dự án này sẽ giúp Lào có thể kiểm tra các sự cố và lỗ hổng tấn công hệ thống máy tính cũng như trao đổi thông tin dấu hiệu tấn công mạng với Cục An toàn thông tin Việt Nam. Hệ thống được đánh giá sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Lào, giúp Lào thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển nền kinh tế số quốc gia từ nay cho đến năm 2030.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara đã thực hiện nghi thức khai trương đưa vào sử dụng hai hệ thống trên./.