Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng Đại sứ Olivier Brochet đã có một nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Pháp nói chung, cũng như quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Pháp nói riêng.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam

Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao vai trò, tiếng nói của Pháp trên trường quốc tế và sự phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương quan trọng. Nhấn mạnh, Việt Nam cũng ủng hộ những sáng kiến, ý tưởng của Pháp nhằm góp phần duy trì hòa bình, thúc đẩy hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, sau chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 10/2024, quan hệ hai nước được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo động lực để hợp tác Việt Nam - Pháp phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, quốc phòng, an ninh đến khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục và kết nối địa phương.

Trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, thời gian qua, Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Pháp đã duy trì phối hợp, tổ chức nhiều hoạt động hội thảo, tập huấn, tham vấn và trao đổi chuyên môn.

Nội dung hợp tác ngày càng được mở rộng, tập trung vào những vấn đề an ninh nổi lên như phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, khủng bố; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời hai bên cũng phối hợp triển khai việc nhận trở lại công dân trên cơ sở Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp về hợp tác nhận trở lại công dân; đồng thời thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Pháp về hợp tác phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và đưa người di cư trái phép, được ký vào tháng 5/2025.

Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn hai bên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp trong phòng, chống các loại tội phạm và xử lý những thách thức an ninh phi truyền thống; mong Đại sứ Olivier Brochet tiếp tục dành tình cảm cho Việt Nam và có những sáng kiến góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Pháp ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Olivier Brochet bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Pháp, trong đó có hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Pháp.

Đại sứ Olivier Brochet khẳng định Pháp coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và mong muốn hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực an ninh, phòng, chống tội phạm và thực thi pháp luật, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.