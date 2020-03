Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

Chiều nay, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp ngài Park Noh-wan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, trên cơ sở mối quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược giữa hai nước, quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Hàn Quốc tiếp tục được phát triển và tăng cường về nhiều mặt như trao đổi đoàn các cấp; phối hợp đấu tranh, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, truy bắt đối tượng truy nã, đảm bản an ninh, an toàn cho các cơ quan, doanh nghiệp và công dân hai nước; phối hợp điều tra, xác minh nhiều chuyên án, vụ án lớn, phục vụ cho công tác truy tố, xét xử của các cơ quan hành pháp hai nước…

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Park Noh-wan tại buổi tiếp. Ảnh: CAND

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, hai bên sẽ cùng phối hợp để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Hàn Quốc. Đồng thời đề nghị ngài Đại sứ trên cương vị của mình tiếp tục làm cầu nối giúp Bộ Công an Việt Nam nghiên cứu khả năng hợp tác và thúc đẩy các dự án hợp tác với các cơ quan hữu quan của Hàn Quốc trong các lĩnh vực đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ, tăng cường trao đổi các thông tin, nhu cầu hợp tác giữa hai bên.

Liên quan tới tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và lan rộng tới nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Hàn Quốc, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ hi vọng, Chính phủ Hàn Quốc sẽ sớm có những biện pháp hiệu quả để có thể giảm tải và đẩy lùi dịch bệnh đang lây lan tại Hàn Quốc trong thời gian sớm nhất. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam cam kết sẽ làm hết sức mình để duy trì tình hình an ninh trật tự, ổn định cho cuộc sống sinh hoạt của các kiều dân Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, qua đó củng cố quan hệ tin cậy, tăng cường tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam- Hàn Quốc và quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Hàn Quốc. Qua đó, góp phần quan trọng vào công cuộc đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước.

Đại sứ Park Noh-wan khẳng định, trên cương vị công tác mới, sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan của Hàn Quốc; Nhấn mạnh, đây là nhân tố quan trọng tạo lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước theo hướng ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu phát triển và mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước../.