Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp đoàn Cơ quan tình báo Hàn Quốc

Chiều nay, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) do ngài Choi Yong Hwan, Phó Giám đốc thứ nhất làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng thành công của Hội nghị đối thoại an ninh cấp thứ trưởng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 7; Nhấn mạnh Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc đã bước sang giai đoạn hợp tác phát triển toàn diện, do vậy việc tổ chức Hội nghị càng có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa việc triển khai quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Choi Yong Hwan.

Cùng với sự phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai nước, trên lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự, Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc đã đạt nhiều kết quả tích cực, là một trong những quan hệ trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc. Trong đó, Bộ Công an Việt Nam và NIS đã có nhiều hoạt động hợp tác và phối hợp hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Hai Cơ quan đã duy trì thường xuyên công tác trao đổi thông tin, tình hình về các vấn đề khu vực, quốc tế và những vấn đề cùng quan tâm với số lượng, chất lượng ngày càng được nâng cao. Việc duy trì thường xuyên về trao đổi tin, trao đổi đoàn và phối hợp thực hiện các kế hoạch nghiệp vụ giữa hai Cơ quan đã tạo dựng và tăng cường lòng tin nhằm góp phần thực hiện hiệu quả nội dung hợp tác mà lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và NIS đã thống nhất và góp phần nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai Cơ quan.

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đoàn cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam cam kết sẽ làm hết sức mình để mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan đạt được kết quả cao, đồng thời góp phần quan trọng vào công cuộc đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước.

Ngài Choi Yong Hwan khẳng định, trong thời gian tới, trên cương vị công tác của mình sẽ có nhiều đóng góp tích cực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia nói chung, giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Hàn Quốc, đặc biệt là NIS, với Bộ Công an Việt Nam nói riêng, để đạt hiệu quả hơn nữa trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm...góp phần bảo vệ an ninh quốc gia mỗi nước, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân../.