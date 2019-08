Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp xã giao Thứ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar

Chiều 13/8, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an có buổi tiếp Ngài Aung Soe, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Myanmar nhân dịp sang thăm và dự Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam-Myanmar lần thứ 7.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng Ngài Aung Soe tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, trong những năm qua mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Myanmar không ngừng được phát triển. Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu trong cải cách, phát triển kinh tế - xã hội và tiến trình xây dựng hòa bình, hòa giải dân tộc mà Chính phủ Myanmar đang tiến hành.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn thời gian tới, hai bên duy trì các cơ chế hợp tác sẵn có; thúc đẩy các cuộc gặp song phương giữa các đơn vị nghiệp vụ bên lề các cuộc gặp cấp cao để việc hợp tác đi vào thực chất và có hiệu quả. Đồng thời tăng cường hợp tác trao đổi thông tin tội phạm liên quan an ninh hai nước và khu vực, nhất là hợp tác đấu tranh với các tổ chức, cá nhân sử dụng lãnh thổ của nước này hoạt động chống lại nước kia; đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây mất an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn hai bên hỗ trợ nhau trong việc đào tạo về ngôn ngữ và chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát, đấu tranh với các loại tội phạm; phối hợp có hiệu quả và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, hai bên thúc đẩy đàm phán, tiến tới ký kết Bản ghi nhớ giữa hai Bộ về phòng, chống mua bán người; nghiên cứu, thiết lập kênh liên lạc trực tiếp giữa cơ quan An ninh, Cảnh sát của hai nước nhằm kịp thời trao đổi thông tin về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Ngài Aung Soe cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp; mong muốn thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của hai nước cũng như trong khu vực và quốc tế../.