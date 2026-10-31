Bộ trưởng Bộ GD-ĐT giải trình 6 vấn đề "nóng" của ngành giáo dục trước Quốc hội

Mở đầu phần giải trình, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn bày tỏ sự đồng tình cao với các đề xuất, kiến nghị của đại biểu Quốc hội, tập trung vào 6 nhóm vấn đề cốt lõi: Cơ sở vật chất, biên chế và chính sách nhà giáo, chương trình, sách giáo khoa, thi cử, tuyển sinh, an toàn trường học và đào tạo nguồn nhân lực. Đây cũng là những trọng tâm đang được Chính phủ và Bộ GD-ĐT quyết liệt chỉ đạo nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng, an toàn và chất lượng.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn giải trình làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh:quochoi.vn

Chuyển gần 30.000 cán bộ quản lý sang trực tiếp giảng dạy

Về cơ sở vật chất, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh mục tiêu tiến tới phổ cập giáo dục trung học phổ thông, do đó, Bộ GD-ĐT đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương chuẩn bị đầy đủ trường lớp, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Đáng chú ý, ngành giáo dục đã khánh thành 108 trường phổ thông nội trú liên cấp trong giai đoạn 1 và sẽ tiếp tục mở rộng mô hình này tại các địa bàn khó khăn, vùng biên giới. Bộ cũng đề xuất các tiêu chí ưu tiên phân bổ nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia để các địa phương nâng cấp trường lớp.

Về đội ngũ nhà giáo, để khắc phục tình trạng thiếu hụt, ngành giáo dục đã rà soát, sắp xếp và chuyển gần 30.000 cán bộ quản lý sang trực tiếp giảng dạy. Bộ đang khẩn trương hướng dẫn các địa phương điều chuyển giáo viên linh hoạt để giải quyết tình trạng thừa, thiếu cục bộ. Đồng thời, Bộ GD-ĐT chuẩn bị ban hành Thông tư điều chỉnh định mức giáo viên, làm cơ sở thống kê chính xác lên cơ sở dữ liệu toàn ngành để đề xuất các cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế tuyển dụng. Đối với chế độ hợp đồng cho nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, Bộ đã có văn bản hướng dẫn để các địa phương chủ động áp dụng chính sách phù hợp.

Cung cấp sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2028-2029

Liên quan đến chương trình và sách giáo khoa, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết Bộ đã ban hành kế hoạch rà soát, sửa đổi đồng bộ. Dự kiến năm 2026 sẽ hoàn thành sửa đổi chương trình và năm 2027 hoàn thiện bộ sách giáo khoa để đưa vào sử dụng thống nhất từ năm học 2028-2029.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ năm học 2028-2029, học sinh sẽ được cung cấp sách giáo khoa miễn phí (sớm hơn một năm so với lộ trình tại Nghị định của Chính phủ).

Về công tác thi cử, tuyển sinh, Bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đánh giá, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tiêu cực, gian lận. Bộ GD-ĐT đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị tăng cường các biện pháp phòng chống gian lận trong thi cử và đánh giá kết quả học tập.

Siết chặt an toàn trường học, bảo vệ học sinh trên không gian mạng

Trả lời lo ngại của các đại biểu về an toàn trường học, Bộ trưởng cho biết Bộ đang xin ý kiến để sớm ban hành Thông tư quy định về cung cấp bữa ăn nội trú, bán trú, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đối với vấn đề bạo lực học đường và an toàn trên không gian mạng, Bộ GD-ĐT đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện hành lang pháp lý, quy định rõ trách nhiệm của các nhà mạng và nhà cung cấp dịch vụ. Sắp tới, Bộ sẽ đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định 80/2017/NĐ-CP nhằm kiểm soát bạo lực học đường, quy định rõ trách nhiệm của nhà trường, gia đình và địa phương trong việc bảo vệ học sinh và giữ vững kỷ cương trường học.

Về đào tạo nguồn nhân lực, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết gần đây, Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 179 về chế độ học bổng cho sinh viên các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, tạo sức hút lớn đối với người học.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ sinh học, các địa phương và bộ, ngành hoàn toàn có thể áp dụng cơ chế đặt hàng đào tạo theo đầu ra dựa trên nhu cầu thực tiễn, góp phần giải quyết bài toán nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực chiến lược của đất nước.